Nemusí to být nejkrásnější období, říká o šestinedělí Shopaholic Nicol

Konečně jsem vydala nový díl podcastu Nikolásky, tentokrát o mém šestinedělí. Přišlo mi důležité sdílet, jak náročné je to psychicky, protože jsem byla zaskočená, že to nemusí být nejkrásnější období v životě. Všude jsme četla, jen ty sluníčkové příběhy a pak měla pocit, že jsem špatná máma, když to tak nevnímám. Díl je pro všechny mámy, co to mají stejně, aby si nepřipadaly, že jsou v tom samy♥️ A připojím jednu větu, se kterou opravdu souzním! Vydržte, protože je to opravdu jenom období a každým týdnem je to lepší a lepší, i když vám každý den přijde v šestinedělí nekonečný‍♀️♥️ Teď se musím usmívat, co vše mě v té době rozbrečelo, stresovalo a způsobovalo úzkosti, ale když jste prvorodička a vše je pro vás nové, je to prostě sakra náročný



Přikládám i pár fotek z toho období a nejradši mám tu srovnávačku s Adamem, kde ráda použiju “Co si objednáš a co ti přijde z Wishe”



A jaké jste měli první šestinedělí vy?



