Bývalá Miss Nikol Švantnerová má první dítě, narodila se jí holčička

Mia se narodila už v pátek. Modelka se ale s radostnou novinkou svěřila na Instagramu až v neděli. „Mia 17.3.2023 v 0:19. Miluju nejvíc na světě a děkuju za takový zázrak! #family,“ napsala Švantnerová k fotce s ručičkou miminka.

Mezi prvními gratulanty byla zpěvačka Monika Bagárová nebo Miss České republiky 2002 Kateřina Průšová.

Holčička přišla na svět v porodnici Agel ve Šternberku. Švantnerová se na porod nijak zvlášť nepřipravovala a do poslední chvíle byla aktivní.

„Mám v sobě slovenskou krev po tatínkovi, jsem temperamentnější a energická. Je to vidět i teď, protože budu určitě fungovat až do poslední chvíle. A malá je v bříšku taky pořádně divoká,“ říkala před porodem.

S Ondřejem Antošem tvoří Nikol Švantnerová pár zhruba rok a půl. Odstěhovala se s ním z Prahy do Olomouce a i když miminko plánovali, nečekali, že jim bude přáno tak brzy.

„Neříkám, že jsme to plánovali takhle rychle, ale vzhledem k tomu, že už na to mám věk a říkali jsme si, že nevíme, jestli se to povede za rok, za dva… Ono se to povedlo hned a já jsem za to hrozně ráda,“ řekla Švantnerová.