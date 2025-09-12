Lidi si moc do života nepouštím. Závidím novým Zrádcům, říká Nicole Šáchová

Vítězka první řady Zrádců Nicole Šáchová (27) rozjíždí svou kariéru na sociálních sítích. Hlavní oporou jí je přítel, se kterým tvoří pár už sedm let. Pro iDNES.cz zhodnotila účast v reality show, která jí otevřela nové pracovní příležitosti, a prozradila, co chystá nyní.

Jak se na zkušenost ze Zrádců díváte nyní?
To jsou pro mě posttraumatické stresové poruchy. (smích) Ne, dělám si legraci. Za mě to bylo nejlepší dobrodružství mého života. Je úplně neskutečné, že už je to více než rok od natáčení. Já tím žiji dodnes a závidím těm, které to teď čeká.

Co vám to konkrétně dalo do života, jak ho to změnilo?
Změnilo ho to samozřejmě hodně. Nejsem člověk, co by lpěl na veřejném životě, to je asi pro mě největší změna a spousta nových pracovních příležitostí. Co mi to dalo? Hlavně samá pozitiva. Umožnilo mi to se vydat na lepší cestu, než na které jsem byla předtím, a jsem za to hrozně vděčná.

Mluvila jste o pracovních příležitostech, čemu se momentálně profesně věnujete?
Nejvíce se věnuji sociálním sítím. Rozjíždím TikTok, Instagram, YouTube. Asi by to normálně člověk nenazval prací, ale...

Uvažujete nad tím, že budete dělat i mentora některým lidem? Protože postování je o vytrvalosti, podmanit si ty intervaly. Že byste předávala tyhle zkušenosti dále?
Tady tím směrem jsem se asi nepřemýšlela vydat, mě spíš láká zákulisí reality show. Teď bude nová řada Zrádců, tomu se hodně chci věnovat. Těším se na to asi úplně stejně jako diváci. Něco vím, něco nevím. Jsem napjatá, co to přinese a jak na to bude obecenstvo reagovat.

Jakmile je člověk na televizní obrazovce, je z něho často magnet. Koho jste k sobě přitáhla?
Já si moc lidi do života nepouštím. Můj okruh známých je víceméně pořád stejný.

Chodily vám zprávy a osobní pozvání? Že si muži řekli: To je ta moje vysněná Nicole, chci tě poznat?
Určitě, podobné zprávy se vyskytly. Tím, že jsem sedm let zadaná, nemá to pro mě význam. (smích)

Sdílíte s partnerem, jaká vám přišla pozvání? Chcete se s ním nad tím pobavit, nad vtipnou formulací pozvánek?
Víceméně, jo. On je zvyklý. (smích) Ale on je můj fanoušek číslo jedna. Největší podpora, kterou jsem od začátku měla. I teď mi pomáhá se sociálními sítěmi, se vším. Je to i můj zlatý manažer, zlatý človíček.

On skončí svoji práci, co dělá, a pak se vrhne na vaše projekty?
Co se týká jeho zaměstnání, on se veřejného života účastnit nechce. Nebudu úplně to odtajňovat, ale má rád technologie, s tím to souvisí. Pak se věnuje i mé práci. Ale dělá to rád, jeho to baví.

Už jste popřemýšlela, kam byste se chtěla ubírat?
Ráda bych, jak se říká, kula železo, dokud je žhavé. Nenechala to uhasnout, protože je to velká příležitost, která už se nemusí za život znovu opakovat. Chci z toho vyždímat co nejvíce. Uvidíme, kam mě to zanese. Já se nikam netlačím, ale jak říkám, nechci promarnit příležitosti, které teď mám, protože jsem za ně vděčná.

