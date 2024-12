Nikol Moravcová hledá ztracenou rodinu. Chci jim ukázat dceru a manžela, říká

Slyšeli jsme, že letošní Vánoce budou pro vás speciální, protože se vydáváte na misi hledat ztracenou rodinu. Co je na tom pravdy?

Mise ztracená rodina! Jedeme na severní pól, tam tedy moje rodina není, ale jsou po cestě – konkrétně ve Švédsku. Neviděla jsem je už pětadvacet let, takže jim jedu ukázat svého manžela a dceru. Potom pojedeme až do Laponska, kde navštívíme Santu Clause. Kdybyste nám pro něj chtěli dát nějaké dopisy, dovezeme je. Ale bez dárků, prosím vás. Ty už necháme na každém z vás.

Jak to vznikne, že se dozvíte o někom takto najednou až po čtvrt století? Vy jste doma bádala v archivech?

Tak není to úplně Pošta pro tebe. Spíš je to tím, že jsem tam kdysi dávno byla, když mi bylo přibližně pět let a teď jsme doma vzpomínali na ty členy rodiny, kteří emigrovali kdysi do toho Švédska. Můj taťka je nedávno navštívil a říkal, že všichni žijí a že by bylo fajn, kdybychom tam s manželem také zajeli. Tím, že jsme se rozhodli jet elektroautem na polární kruh, tak jsme si říkali, že to s tím spojíme a podíváme se, jak dnes vypadají.

Fungují na vás Vánoce jako na některé ostatní lidi, že v tomto období musíte cítit semknutí, mít pocit bezpečí a ráda se setkáváte se všemi ostatními členy rodiny – pokud se tedy neřeší nějací kostlivci ve skříni?

U nás v rodině se právě vždycky něco vytáhne a kostlivci se řeší pravidelně. Takže bych možná spíš třeba letos byla s manželovou rodinou na Slovensku, protože ta naše, to je prostě většinou opravdu velká divočina. Ale uvidíme. Samozřejmě, že Vánoce jsou o rodině. Všichni by měli být spolu v rodinném kruhu. A hlavně, mám teď pětiletou holčičku, která to i vyžaduje. Myslím, že je hezké jí ukázat, že se rodiny navštěvují, mají se rády a ty Vánoce o tom jsou. Na Slovensku ale asi bude větší klid, než s Moravcovejma. (smích)

Jak moc dlouhý dopis Ježíškovi jste letos obdržela?

Od dcery ne. Ta v průběhu roku dostává hodně dárečků. Ale chtěla by nějaký větší. Říkala, že by chtěla jenom jeden dárek, ale větší. Což je hrozně milé. Určitě ale dostane víc, než jen jeden.