Vím, že jsem hrozně špatná herečka, šokuje Nikol Moravcová

„Takže se na to půjdeme podívat ještě jednou a vezmeme i naši Violku. I když ona je spíš fanynkou Viany než Spidermana,“ prozradila. Její manžel si prošel těžkým zdravotním obdobím, kdy musel podstoupit operaci páteře. „Řekla bych, že už je skoro zahojený. I surfovat může, úplně všechno,“ říká Nikol šťastná, že vše nakonec dobře dopadlo.
Nyní se společně chystají na vodu. „K moři jezdíme na podzim, v létě jsme v Čechách. Teď budeme sjíždět vodu na raftu, věnujeme se vodáckým aktivitám už dlouho. Manžel dokonce organizuje akce pro šedesát lidí. Tentokrát bereme i malou, tak doufám, že to bude střízlivější,“ prozradila influencerka, která svého pana božského našla na seznamce. A zdá se, že to byla trefa do černého. „Ale pod stan mě nikdo nedostane, tohle mám už za sebou. Absolvovala jsem to třikrát a stačilo,“ naznačuje svoje limity.
Stejně tak se vyhýbá herectví. „Hrát už nikdy nechci. Protože si myslím, že jsem fakt hrozně špatná herečka. Navíc si nepamatuji texty. Takže děkuji bohu, že už mě nikdo neobsazuje. Předvádět a hrát si můžu na Instagramu,“ vysvětluje. „Herectví opravdu nebyl ten pravý obor pro mě. Natočila jsem muzikál V peřině a to mi úplně stačí. Myslím, že to byl vrchol mých hereckých schopností.“
Film často v televizi na Vánoce reprízují, takže se divákům svojí rolí neustále připomíná, což vítá především její dcera. „Violka ten film miluje, tvrdí, že je to její nejoblíbenější pohádka a stylizuje se do ní,“ prozrazuje Nikol. Zatím je pro dceru vzorem maminka. „Říká, že by jednou chtěla dělat to, co já, ale zároveň být jako tatínek. Hraje na klavír, zpívá, zkouší od všeho trochu, asi z ní taky bude nějaká performerka,“ prozrazuje Nikol, která je aktivní na sociálních sítích.
S nimi souvisí také nová práce, která jí přišla do cesty, ale o níž zatím nesmí moc prozrazovat. „Bude to obsáhlejší audiovizuální projekt, provázaný s televizí. A já ho budu moderovat,“ říká. I v tomto případě se bude muset učit spousty textů, ale to ji netrápí. „Mám ráda improvizaci, tak předpokládám, že pro ni budu mít prostor. Stačí mi story line a zbytek si udělám podle sebe. Je to pro mě velká výzva.“
Dcera má za sebou první polovinu prázdnin a na tu druhou ji Nikol připravila bohatý program. „Byla na návrhářském campu u Terezy Sabáčkové, která mi šila svatební šaty a teď půjde na malířský, pak tenisový a potom volejbalový. Je vidět, že po otci zdědila Violka nejen hudební sluch, ale i sportovní nadání. Jenom jeho rodnou řeč si zatím moc neosvojila. Žijeme v Česku, chodila do české školky, tak tu slovenštinu nemá tak zažitou,“ vysvětluje bývalá modelka, která v minulosti mimo jiné moderovala reality show Love Island Česko & Slovensko.