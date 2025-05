„Známe se od malička, protože jsme jezdívali se svými rodiči do jižních Čech na tábor, který pořádala lékařská fakulta. A pamatuji se, že jsem tam s Ondrou hrávala beach volejbal. To mi bylo asi deset. A je to taky nejspíš naposledy, co jsem sportovala,“ zavzpomínala se smíchem Nikol Leitgeb.

Nikol Leitgeb na křtu knihy plastického chirurga Ondřeje Měšťáka (Praha, květen 2025)

Už tenkrát prý bylo zřejmé, že Ondřej Měšťák půjde ve stopách svého otce, plastického chirurga Jana Měšťák. „Myslím, že chtěl vždycky dělat medicínu,“ říká Nikol, která měla jiné plány. „Tři zubaři v rodině – máma, brácha a babička podle mě stačí. Čtvrtý by byl zbytečný. Ale líbilo by se mi, kdyby moji kluci dělali medicínu. Takový internista by se na stáří určitě hodil. Ale Mates vypadá na uměleckou dráhu a Tobík zase spíš na nějakého sportovce.

S Ondřejem Měšťákem z legrace často probírá, co by mohla na svém těle vylepšit. „Ale on mi vždycky říká, že je všechno v pořádku a že mi nic dělat nebude. Dokonce jsem si u něj v ordinaci zkoušela speciální podprsenku s vycpanými ňadry. Při té příležitosti jsem zjistila, že mi velká prsa stejně nesluší. Dělají mě mohutnou. Takže nic. Manžel beztak tvrdí, že na prsa není. Prý bude radši dolňák, než aby měl doma problémy,“ nepopře Nikol svůj smysl pro humor ať už je řeč o čemkoliv.

„Hlavně jsem na sebe hrozně opatrná, jsem bolístka, takže bych do sebe nenechala řezat jen tak, bez vážného důvodu,“ dodává. Ale botox už jsem vyzkoušela. Na čele. Ten nebolí.“

Už přes rok se věnuje svému nadačnímu fondu Radovan. Není na něj sama, vypomáhají jí dvě kamarádky a manžel Petr Leitgeb, který dohlíží na technické záležitosti. „Jsem mu hodně vděčná za to, jak mě podporuje,“ říká Nikol.

Všechno odstartovala sbírka na nemocného Martínka a další, které Nikol coby vlivná influencerka veřejně podpořila a tím pádem pomohla vybrat potřebné peníze. Za tyto aktivity pak dostala od předsedy senátu stříbrnou medaili, kterou má vystavenou ve své pracovně. S Radovanem se ale rozkročila víc, neorientuje se pouze na děti.

„Máme projekt na podporu samoživitelů, taky teď sbíráme peníze na auto pro domov seniorů, předtím jsme sehnali finance na útulek pro psy, který potřeboval zazimovat a před námi je sbírka na robotickou nohu pro jednu sportovkyni,“ vyjmenovává.

Petr Leitgeb a Nikol Leitgeb

„Snažíme se být flexibilní a rozmanití. Každý měsíc vypisujeme konkrétní sbírku na nějaký projekt,“ říká. Lidé se hlásí sami, pokud mají problémy. A je pak na zvážení Nikol a jejich kolegyň, komu pomůžou. V prosinci vybrali dvaadvacet milionů korun pro české vědce, kteří se zabývají vývojem léku pro pacienty s Angelmanovým syndromem. „Pokud svůj výzkum zdárně dokončí, mohl by se lék dostat i do světa a vydělat nějaké peníze zpět,“ přemýšlí Nikol.

I když filmový svět už dávno opustila, stále jí chodí nabídky na epizodní role v seriálech. „Vždycky se omluvím, že už se na to necítím,“ říká Nikol. Odmala se objevovala v pohádkách a seriálech, přičemž nejzásadnější roli měla v primácké Pojišťovně štěstí, kde hrála dceru Kateřiny Brožové a Miroslava Etzlera. Dnes už před kameru ale nechce.

„Jak jsem postupně stárla, začala jsem se stydět. V patnácti mi mediální pozornost a kamery nevadily, ale s věkem člověk trpí jakousi sebereflexí. Víc přemýšlí nad tím, co říká a jestli dobře vypadá. A když bych dostala roli, řešila bych, jestli dobře hraju,“ říká upřímně.

Původně studovala Mezinárodní vztahy a evropská studia, teď se věnuje výhradně svojí nadaci a rodině. „Žijeme na vesnici, kde máme slepice a skleník, který je momentálně plný slimáků a mě hrozně baví řešit, jak se jich zbavit. Do Prahy zavítám výjimečně, většinou jenom kvůli nadačnímu fondu. Spíš jezdím po republice, natáčíme příběhy lidí, kteří nás žádají o pomoc, vypisujeme sbírky…,“ vypráví.

POJIŠŤOVNA ŠTĚSTÍ. S Vojtěchem Kotkem v seriálu před dvaceti lety.

I jejímu staršímu synovi je pozornost nepříjemná. Přitom býval extrovert. „Je mu osm a začíná být stydlín. Možná se i trochu stydí za mě,“ usmívá se. „Asi to bude nějaká začínající puberta. A já to respektuji. Když ho fotím nebo točím, raději se ptám, jestli je s tím v pohodě,“ dodává.

Jak Mathias, kterému doma přezdívají Radovan, tak jeho mladší bratr Tobias jsou prý divoši. „Teď jsme se vrátili ze Španělska. Bylo to fajn, ale zároveň náročné. Oba jsou akčňáci a pro nás s Péťou je to velký trénink nervů. Už osm let se s nimi učím trpělivosti, ale zatím mi to moc nejde,“ říká Nikol.

Zatímco Veronika Arichteva, její bývalá kolegyně ze seskupení 3v1 praktikuje respektující výchovu, Nikol má jediný cíl: Přežít! „Jsem přesvědčená, že jsou děti, na které platí citlivější výchova. Ale pak jsou takové jako ty naše a člověk na ně musí být trošku tvrdší, aby mu neskákaly po hlavě. A ne vždy to jde po dobrém. Občas se zakřičí, často se zakazuje televize, tablet…,“ popisuje, jak to u nich doma chodí. Další dítě do rodiny si nedokáže představit. „Necítím se na něj hlavně fyzicky. Přijde mi, že moje čtyřicetileté tělo chce už odpočívat a ne se znovu nafukovat.“

Před pár lety zeštíhlela a od té doby se jí váha nemění. „Je pravda, že jsme se s Péťou poznali, když mi bylo přes dvacet. To jsem měla ještě pár kilo navíc, byla jsem lehce oplácaná a Petr se chtěl tehdy spíš jen kamarádit. Asi čekal, až zhubnu,“ směje se.

„Po dětech jsem přebytečná kila shodila a už se tak nějak držím, i když jím a nic nedělám. Ale děti mě udržují v pohybu nebo aspoň ve správných nervech,“ dodává. Doma vaří její manžel. Umí to prý mnohem líp než Nikol.