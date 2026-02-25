Nikol Leitgeb prozradila nové jméno nadačního fondu, kvůli kterému nechtěla k soudu

„Měníme název, radost z pomoci druhým však zůstává stejná. Od dnešního dne vystupujeme pod novým jménem Nadační fond Nikol Leitgeb. Všechno ostatní zůstává tak, jak ho znáte. Stejná energie. Stejné hodnoty. Stejná chuť pomáhat,“ napsala influencerka na instagramovém profilu fondu, kde také změnila název.
„Budeme dál podporovat ty, kteří naši pomoc potřebují a dělat to s respektem, otevřeností a maximální odpovědností. Děkujeme, že jste byli doteď s námi a budeme moc rádi, když s námi v této cestě budete pokračovat i dál,“ dodala.
Nadace Radovan, kterou Nikol Leitgeb založila v roce 2023, pomáhala lidem trpícím různými nemocemi na léčbu nebo rehabilitační pomůcky. Brněnský spolek RadoVan, který vznikl v roce 2019, se zaměřuje na cestování s lidmi na vozíku, coworking a další služby pro lidi s handicapem.
„Jako velký problém vnímáme možnou záměnu našich organizací. Při online vyhledávání jsme (zcela logicky) převálcování mediálně známějším NF RADOVAN. Naše služby se tak nemusí dostat k těm, kteří je potřebují,“ vysvětloval brněnský spolek důvod předžalobní výzvy.
„Když jsme zakládali nadační fond Radovan, tak naši právníci hledali nějaký rozpor v nadacích. Rozpor tenkrát nenašli, protože brněnský spolek RadoVan tehdy nevykazoval primárně charitativní činnost, takže právníkům v tom seznamu nevyběhl. Spolek RadoVan si rozšířil svoje činnosti v roce 2024, kdy my už jsme existovali, a tam se ty naše činnosti začaly překrývat,“ vysvětlila Leitgeb, jak k celému problému došlo.
Se spolkem RadoVan se pokoušela domluvit. „Jsme organizace, které pomáhají, tak by si měly pomáhat i navzájem nebo minimálně být k sobě shovívavé,“ míní Nikol Leitgeb.
Brněnský spolek ale neustoupil. „S Nadačním fondem Radovan jsme o situaci znovu mluvili. Chápeme jejich pohled a uvědomujeme si, že ani pro ně není tato situace jednoduchá. Přesto se náš postoj nemění – na změně jejich názvu trváme, aby nedocházelo k nejasnostem a záměně dvou neziskových organizací, ke kterým už bohužel dochází. Název RadoVan používáme již od roku 2019, tedy o cca 4 roky dříve než NF Radovan,“ vysvětluje spolek.
Nikol Leitgeb se tedy rozhodla ustoupit a změní název své nadace, ačkoli to bude stát spoustu práce. „Není to jen práce a administrativa. Je v tom tolik emocí, tolik vzpomínek a lidí, kterým už jsme pod tímto názvem pomohli,“ vysvětlila na začátku sporu.