Nikol Leitgeb nechce k soudu. V kauze své nadace ustoupila a začne znovu

Influencerka Nikol Leitgeb (39) oznámila na sociální síti, jak dopadl její spor s brněnskou nadací RadoVan, která jí poslala loni předžalobní výzvu. Dohoda nebyla možná, Leitgeb se proto rozhodla ustoupit.
„V neděli nebyla sbírka, protože jsme čekali, co bude a nebude. Druhá strana chtěla už přejít k soudu,“ vysvětlila Leitgeb, jak se vyvinul spor mezi její nadací Radovan a brněnským spolkem RadoVan, který od ní požadoval změnu názvu, aby nedocházelo k záměně organizací.

Nadace Radovan, kterou Nikol Leitgeb založila v roce 2023, pomáhá lidem trpícím různými nemocemi na léčbu nebo rehabilitační pomůcky. Brněnský spolek RadoVan, který vznikl v roce 2019, se zaměřuje na cestování s lidmi na vozíku, coworking a další služby pro lidi s handicapem.

Přišla nám předžalobní výzva, sdělila zklamaná Nikol Leitgeb ke své nadaci

„Jako velký problém vnímáme možnou záměnu našich organizací. Při online vyhledávání jsme (zcela logicky) převálcování mediálně známějším NF RADOVAN. Naše služby se tak nemusí dostat k těm, kteří je potřebují,“ vysvětloval brněnský spolek důvod předžalobní výzvy.

„Když jsme zakládali nadační fond Radovan, tak naši právníci hledali nějaký rozpor v nadacích. Rozpor tenkrát nenašli, protože brněnský spolek RadoVan tehdy nevykazoval primárně charitativní činnost, takže právníkům v tom seznamu nevyběhl. Spolek RadoVan si rozšířil svoje činnosti v roce 2024, kdy my už jsme existovali, a tam se ty naše činnosti začaly překrývat,“ vysvětlila Leitgeb, jak k celému problému došlo.

Se spolkem RadoVan se pokoušela domluvit. „Jsme organizace, které pomáhají, tak by si měly pomáhat i navzájem nebo minimálně být k sobě shovívavé,“ míní Nikol Leitgeb.

Brněnský spolek ale neustoupil. „S Nadačním fondem Radovan jsme o situaci znovu mluvili. Chápeme jejich pohled a uvědomujeme si, že ani pro ně není tato situace jednoduchá. Přesto se náš postoj nemění – na změně jejich názvu trváme, aby nedocházelo k nejasnostem a záměně dvou neziskových organizací, ke kterým už bohužel dochází. Název RadoVan používáme již od roku 2019, tedy o cca 4 roky dříve než NF Radovan,“ vysvětluje spolek.

Nikol Leitgeb se tedy rozhodla ustoupit a změní název své nadace, ačkoli to bude stát spoustu práce. „Není to jen práce a administrativa. Je v tom tolik emocí, tolik vzpomínek a lidí, kterým už jsme pod tímto názvem pomohli,“ vysvětlila na začátku sporu.

„Teď se trochu stáhneme, vezmeme si čas na tu naši proměnu a brzy se uvidíme. Máme spoustu plánů,“ řekla nakonec fanouškům.

Nikol Leitgeb nechce k soudu. V kauze své nadace ustoupila a začne znovu

