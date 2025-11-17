Přišla nám předžalobní výzva, sdělila zklamaná Nikol Leitgeb ke své nadaci

Influencerka Nikol Leitgeb vyjádřila na sociální síti své rozčarování nad tím, jak nečekaně konkurenční prostředí panuje v oblasti charity. Její nadaci Radovan totiž přišla předžalobní výzva od jiné nadace stejného jména.
Nikol Leitgeb (květen 2025)

Nikol Leitgeb (květen 2025) | foto: Profimedia.cz

Nikol Leitgeb se svou cenou za nadační fond Radovan
„Přišla nám předžalobní výzva. A vůbec mi neudělala dobře,“ napsala Leitgeb na Instagram. Myslela tím její nadační fond Radovan, který založila před dvěma lety.

Fond za tu dobu pomohl mnoha lidem trpícím různými nemocemi na léčbu nebo rehabilitační pomůcky. Leitgeb fond pojmenovala Radovan, protože tak říkala svému synovi když byl malý a ze všeho se radoval. A v tom je jádro celého problému.

Stačí škobrtnutí a lidi otočí. Na zlé komentáře jsem zvyklá, říká Nikol Leitgeb

„Proč se nadační fond jmenuje Radovan, asi víte. Říkala jsem tak Máťovi od doby, co začal cupitat a tančit. Radovat se. Jméno Radovan bylo skoro v každém mém příspěvku. Netušila jsem, že ještě v Brně existuje spolek RadoVan (*2019). A že to bude do budoucna obrovský problém,“ sdělila Leitgeb.

Rozpoutal se spor, který nyní došel až k předžalobní výzvě. „Máme za sebou dlouhé měsíce táhlého sporu, kde není cesta domluvy. RadoVan s námi nechce koexistovat. A chce to dotáhnout až do úplného konce - donutit nás, abychom omezili naše činnosti a změnili náš název,“ popsala.

Nikol Leitgeb je z přístupu druhé nadace rozčarována. „Nerozumím tomu. A mrzí mě, że energii (a peníze), kterou bych nejraději věnovala lidem, kteří to potřebují, teď musím směrovat do sporu, který je naprosto zbytečný. Dvě různé organizace, jak činností, tak formou, které každá svým způsobem pomáhají, přece nemůžou soupeřit. Vždyť si nekonkurujeme. Máme stejné cíle. Nebo ne? O co tady vlastně jde? Asi tuším,“ napsala.

„Představa, že bych teď měla vše přejmenovat a začít znova…není to jen práce a administrativa. Je v tom tolik emocí, tolik vzpomínek a lidí, kterým už jsme pod tímto názvem pomohli. A je v tom i taková marnost. Demotivace. Nevím, jestli bych měla sílu to celé budovat znova,“ dodala s poděkováním všem dosavadním přispěvatelům za podporu.

Podobné pocity má z fungování nadací i Veronika Kašáková. „Mohla bych vyprávět… ale nebudu. Cítím jen prosté, lidské rozčarování z toho, že i v neziskovém světě, kde by měla převládat spolupráce a společná služba lidem, existují konkurenční boje. Prostě mi nejde k sobě dát dohromady „pomáhat“ a „konkurence“. Nechápu, nerozumím,“ reagovala Kašáková na vyjádření Leitgeb.

„Nikol, nevzdávejte to. Máte za sebou s Radovanem spoustu, spoustu záslužný práce a pomoci. Držím palce. Věřím, že ego ustoupí zdravému rozumu,“ podpořila Leitgeb třeba herečka Jitka Schneiderová.

Chceme jen férovost

Brněnský spolek RadoVan se zaměřuje na cestování s lidmi na vozíku, coworking a další služby pro lidi s handicapem. Založili ho dva kamarádi Jenda a Tomáš, zapálení do cestování a extrémních sportů. Předžalobní výzvou chtějí ochránit své jméno.

„Jako velký problém vnímáme možnou záměnu našich organizací. Při online vyhledávání jsme (zcela logicky) převálcování mediálně známějším NF RADOVAN. Naše služby se tak nemusí dostat k těm, kteří je potřebují – věnujeme se lidem, kteří pečují o své blízké s postižením, lidem s neurodegenerativním onemocněním, lidem na vozíku,“ píše RadoVan s tím, že je často i úřady spojují s NF RADOVAN, což vnímají jako problém.

„I když respektujeme činnost fondu, domníváme se, že pohlížíme na problematiku lidí s postižením jinou optikou. Lidé s handicapem nejsou v našem pojetí světa jen pasivní příjemci pomoci od těch „šťastnějších zdravých“, ale jsou aktivními hybateli svého každého dne,“ udává spolek RadoVan.

„Na závěr chceme dodat, že opravdu nic jiného než změnu názvu nepožadujeme. Nikol Leitgeb ve svém příspěvku píše, že je chceme „donutit, aby omezili svou činnost“ – toto tvrzení je nepravdivé. Zároveň chceme zdůraznit, že pokud by se NF RADOVAN rozhodl teď název změnit, celá záležitost k soudu vůbec nemusí jít,“ dodává spolek RadoVan s tím, že jeho cílem není vyvolat konflikt, ale snaží se, aby v neziskovém sektoru panovala férovost.

