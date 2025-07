Bulvár? Spousta věcí je předimenzovaných, říká herečka Nikol Kouklová

Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

Jak se vám líbila přehlídka? Protože to byl výlet do sedmdesátek osmdesátek a hlavně spousta trvalé, flitrů, ramenních vycpávek.

Beáta nám všem naznačila, že zalistovala svým albem. Myslím, že to je nadčasové a že v dnešní době se opravdu snese a dokáže vynést cokoliv. Takže opravdu: ty modely, svršky, saka, to se mně moc líbilo.

Jak si podle vás stojí módně letošní filmové Vary?

To si netroufám soudit, já nejsem odborník jako vy. (smích) Já tak pozoruju a spíš se inspiruju, když se mi někdo líbí. Opravdu ty dámy jsou krásné a od toho Vary jsou. O inspiraci a vynést krásné róby, cítit se aspoň na ten týden tak nějak speciálně. Takže já to mám moc ráda.

Když jste byla dítě, strašil vás někdo z televizní obrazovky? Herci, herečky, moderátoři. Nebo kdo na vás působil autoritativním dojmem?

Tak to jste mě zaskočil! Určitě bylo něco, čeho jsem se jako dítě bála. Samozřejmě asi čertů a ďáblů, ale teď si nevybavuji nikoho konkrétního z herců, kdo by mě děsil. To asi ne.

Doufala jste, že se tady potkáte s Michaelem Douglasem?

Tak samozřejmě bych byla ráda, kdybych ho potkala. Ale tak náhodou, že bychom třeba prošli okolo sebe, abych měla zážitek na celý život. Samozřejmě je to velká osobnost a asi mi stačí, že byl tady a že si to užil a že jsem tady taky byla. Nemusím úplně někde čekat šest hodin na podpis.

Karel Heřmánek mladší a Nikol Kouklová

Co konkrétně vás letos přivedlo do Varů?

Jsem tady už asi pátým rokem i napůl pracovně. V hotelu Pupp máme salon, kde se staráme o dámy, češeme je a líčíme. Jsem tady tradičně vždycky čtyři dny. Ale samozřejmě si užívám i atmosféru a společenský život.

Pokud jde o český bulvár, dovede trošku ovlivnit vaši psychiku, když se dočítáte určité věci spojené s vámi i s rodinou Heřmánkových?

Já to nečtu.

Radši?

Myslím, že to je nějaká obrana. Ona je spousta věcí předimenzovaných a přifouklých.

A kdybyste měla teď říct, jak si momentálně ve svém životě stojíte? Na čem jste?

Teď mi skončila divadelní sezona. Asi jako všichni herci, až na nějaké letní scény, se těším na pár dnů volna. Snažím se si to užívat a radovat se z každé chvilky.

Bojíte se, jak bude mozek po dovolené zpracovávat texty?

Ne, to ne. Já svoji práci mám ráda! (smích)

Učíte se zodpovědně? Máte fotografickou paměť?

Neučím se zodpovědně. To musím na sebe prozradit. Jsem ten typ herce, který si to potřebuje spíš zažít a pak to třeba nezapomene čtyři roky. Nemám takovou tu fotografickou paměť, že tady a teď si to pamatuju za dvě hodiny. Ne. Takže spíš to je takové jako ustálení se v něčem, odříkání si a tak.