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Tlačil Dyka do Hollywoodu, vzpomíná Nikol Kouklová na Juda Lawa

Autor:
Nikol Kouklová

Nikol Kouklová | foto: Lenka Hatašová

Nikol Kouklová v modelu od Martiny Pipkové Loudové a se šperky od Karolíny...
Nikol Kouklová
Nikol Kouklová
Nikol Kouklová
59 fotografií
S manželem Karlem Heřmánkem juniorem se rozvádí a nového partnera po svém boku zatím nemá. I proto Nikol Kouklovou na večírek After Dark s Don Papa v Karlových Varech doprovodila kamarádka. Krátce před tím spolu dokonce absolvovaly dovolenou v Albánii.

„Teď si užívám každého přítomného okamžiku,“ říká Nikol Kouklová, která sama neví, jestli je na nový vztah už připravená.

Manžel, který byl jistou dobu na studiích v New Yorku, už bydlí jinde. Ale jsou v kontaktu, vědí o svých projektech a aktivitách. Kouklová si poté, co byla odejita z postu PRistky Divadla Bez zábradlí, založila vlastní produkční společnost a uvedla hru Prádelna v Brooklynu, v níž ztvárňuje s Romanem Zachem ústřední postavy.

„Karel o tom ví, sledoval na dálku ty přípravy. Teď bychom měli hrát v polovině srpna ve Voděrádkách, tak jsem ho zvala, ale myslím, že bude tou dobou opět v Americe,“ dodává.

Nikol Kouklová

„Mně se líbí čestní muži, a ti se na první pohled nepoznají, proto je těžké takového najít. Mám ráda, když chlap dokáže stát za svým slovem. Dříve platilo podání ruky, ale to už je dneska pryč,“ popisuje, co od budoucího partnera očekává.

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Fyzicky jí na první pohled padnou do oka spíš nenápadní muži. „Určitě mě nepřitahují extrovertní typy, které na sebe upozorňují. Dávám přednost mužům, kteří mají tajemství,“ říká.

Ale pracovně se setkává právě s extroverty. Nejen coby herečka, ale i spolupracovnice kadeřnického salónu Lorma Hair Salon, který pečuje na karlovarském filmovém festivalu o vizáž významných hostů. Firma, která byla dříve franšízou Franck Provost, patří sestře zesnulého Karla Heřmánka a herečka s ní spolupracuje léta jako PRistka.

Nikol Kouklová

„Takže i letos jsem tady pracovně a teprve když mi to vyjde, utíkám na film nebo nějakou společenskou událost. Jsou to pro mě vzácné okamžiky, ale o to víc si jich užívám,“ říká Kouklová.

Se svým salonem jsou v Karlových Varech k dispozici českým hostům i velkým zahraničním hvězdám. „Před pěti lety přijel na festival Johnny Depp a my měli od Franck Provost ze zahraničí instrukce, že mu vlasy nemáme fénovat, ale upravovat pouze difuzérem,“ popisuje. „Tak jsme na něj čekali s kadeřníky připraveni, ale nakonec nepřišel. Poslal k nám ale svůj doprovod, což byla extravagantní žena s bohatou hřívou vlasů a o tu jsme se postarali. A loni jsme měli v našem beauty salónku švédskou hvězdu Stellana Skarsgarda se synem.“

Nikol Kouklová v modelu od Martiny Pipkové Loudové

„Muži toho většinou moc nechtějí. Je zdobí charisma. Ale i oni počítají, že každý renomovaný festival jim dopřeje full servis,“ vypráví Kouklová. Jejich chování si pochvaluje. „Mají v sobě pokoru, mnozí čeští herci by se od nich mohli učit. Někdy k nám pošlou třeba svoje manželky a my jim musíme být k ruce. Jsme neustále připraveni, kdyby kdokoliv z významných hostů potřeboval učesat a zkrášlit.“

Poprvé se karlovarského festivalu zúčastnila jako devatenáctiletá. Významný okamžik ale zažila před šestnácti lety, když Jiří Macháček, jako každoročně, slavil v klubu Bokovka narozeniny. Tenkrát mu v průběhu večera zazpíval Vojta Dyk.

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„Byl u toho i Jude Law, oficiální host festivalu a byl z něj naprosto unesený. Když Dyk dozpíval, řekl mu, že by se měl okamžitě sbalit a odjet do Hollywoodu, že by tam uspěl. Nebyla to tak velká místnost, ty reakce byly čitelné a tomuto jsem byla přítomná. Až mě z toho mrazilo,“ vzpomíná herečka. „Člověk je pyšný, že tady máme tolik talentovaných lidí a že i hollywoodská hvězda, která přijede do Varů je ocení.“

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