Jsem suvenýr z Jamajky. Po otci pátrat nehodlám, říká zpěvačka Nikita z Tváře

Jak se během jednoho roku stala z neznámé gymnazistky herečkou v kriminálce i zpěvačkou v soutěži Tvoje tvář má známý hlas? Prý řetězec náhod, divá se na to zlehka. Ale lehké to Nikita Machytková neměla. Do toho všeho se musela vyrovnat s tím, že ztratila mámu.