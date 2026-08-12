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Nikdy nemluví, tváří se hrozivě. Kdo je Mikeš ze Zrádců a co je jeho úkol

Pavla Žáková
  5:30
Věrným parťákem hradního pána v podání Vojtěcha Kotka je pomocník Mikeš. V...

Věrným parťákem hradního pána v podání Vojtěcha Kotka je pomocník Mikeš. V žádném z dílů nikdy nepromluvil ani slovo. | foto: FTV Prima

Role hradního pána se i ve třetí řadě Zrádců ujal Vojtěch Kotek.
Zrádci 3
Vojtěch Kotek v reality show Zrádci 3 opět představuje hradního pána.
Zrádci 3
27 fotografií
Soutěžní reality show Zrádci 3 se začne vysílat v září. K jejím neodmyslitelným tvářím patří kromě Vojty Kotka i jeho pomocník Mikeš. Přestože nikdy v žádném díle reality show neřekl ani slovo, diváci ho milují. Kdo je to, proč nemluví a proč pokládá hráčům ruku na ramena a odvádí je ze scény?

Reality show Zrádci brzy odstartuje třetí řadu. Kromě Vojty Kotka, který ve Zrádcích představuje hradního pána, se pozornost diváků soustředí i na jeho věrného pomocníka Mikeše. Na scéně se objevuje jen občas, nikdy nepromluví, ale do dění zasahuje: tu a tam se přiblíží k některému z účastníků, položí mu ruku na rameno a odvede ho mimo záběr.

Mikše, jak mu říká hradní pán, si režisér Markus Krug s Vojtou Kotkem pozvali i do podcastu. Jejich otázky a pokusy o rozhovor sledoval s upřeným výrazem, ale beze slova. Kotek se ho snažil rozhodit tvrzením, že nemluví, protože mu asi jazyk vyřízla jeho máma, a dodal, že si ji představuje stejně jako Mikše, jen s dlouhými vlasy. Pomocník hradního pána však nehnul ani brvou, a teprve když moderátor s režisérem pokus o rozhovor „odpískali“, promluvil: „To je všechno, kluci? Tak já jdu. Dík, čau.“

Zrádci 3 zveřejnili trailer, Vojta Kotek je k nepoznání. Kdy se začne vysílat?

Kdo je Mikeš ze Zrádců?

Kotek ho představil jako Jamala (Džamala), vlastním jménem se ale jmenuje Kamil Kabeš. Některé zdroje, například Filmový přehled, ho uvádějí jako Kamila Džamala Rezlera.

V oficiálních materiálech je uveden jako asistent režie, a tak ho také ve zmíněném podcastu představuje Kotek. Doslova o něm říká, že je „second AD“, tedy druhý asistent režie. To je funkce, od jejíhož představitele se čeká organizování natáčecích dnů a starost o herce, nikoli výkony před kamerou. „A tady tě vlastně Markus navlíknul do kostýmu, a řekl ti, že budeš hrát po mém boku, ať chceš nebo nechceš,“ podotkl Kotek.

Díky Zrádcům se režisér a scenárista Markus Krug proslavil.

Štrangi z krimiseriálu a naháněč na herce

Odpověď, zda už se mu něco takového stalo, z něj ale nevypáčil. Ve skutečnosti mohou televizní diváci znát Mikše alias Jamala z jednoho dílu kriminální série Oktopus s Miroslavem Krobotem v hlavní roli. Zahrál si postavu Štrangiho v díle Škaredá středa, který protagonisty zavádí do prostředí rugbyového klubu. Ani tam toho ale moc neřekl. „To vyšetřujou až teď?“ je jedna z jeho dvou replik, druhá následuje o málo později. „To byla p*del, vole,“ řekne, když hlavního podezřelého odrazuje od rvačky s posměváčkem, který ho označí za vraha.

Jako asistent režie je Jamal uveden i například pod Deníčkem moderního fotra, kde se označil za „naháněče na herce“. „On volá, píše pětkrát, aby si všechno ověřil, že jsme opravdu tam, kde jsme,“ řekl o něm herec Lukáš Hejlík, který v Deníčku ztvárnil roli Igora. Jako asistent režie je pod jménem Kamil Kabeš uveden také u filmů Vlny, Vyšehrad Fylm či Karavan.

Ve Zrádcích, kde si režie brala jednotlivé účastníky stranou, aby odpovídali na otázky a líčili své pocity z aktuálního dění, se role pomocníka a asistenta režie prolnuly. Mikeš občas musel některého ze soutěžících vyzvat, aby ho následoval. Pochopitelně to dělal svým mlčenlivým způsobem, gestem, beze slova. „Já nevím, jestli jsme mu vlastně zaplatili, že dělal dvě role najednou,“ podotkl režisér Krug.

Věrným parťákem hradního pána v podání Vojtěcha Kotka je pomocník Mikeš. V žádném z dílů nikdy nepromluvil ani slovo.
Role hradního pána se i ve třetí řadě Zrádců ujal Vojtěch Kotek.
Zrádci 3
Vojtěch Kotek v reality show Zrádci 3 opět představuje hradního pána.
27 fotografií

Mikešovo zrádcovské přání

Mikeš alias Jamal alias Kabeš ve Zrádcích z mlčenlivé role nikdy nevypadl. Na jeho kamenné tváři a upřeném výrazu bylo loni postavené i „zrádcovské“ přání k první neděli adventní. Pomocník hradního pána, oblečený v černém koženém kabátu a s šedým kloboukem na hlavě, zapaloval první svíci na adventním věnci: zelenou s logem Zrádců.

A fanoušci jeho minimalistický výkon nadšeně komentovali. „Fakt boží“ nebo „Paklíč“, psali v komentářích s poukazem na známého průvodce v soutěži Pevnost Boyard.

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Kdy bude třetí řada Zrádců?

Třetí řada Zrádců se začne vysílat v září 2026. Přesné datum televize Prima zatím nezveřejnila. V premiéře se budou díly vysílat na placené streamovací službě Prima+. Diváci TV Prima je uvidí s týdenním zpožděním, stejně jako tomu bylo u předchozí řady.

V roli moderátora a hradního pána se představí opět Vojta Kotek. Účastníci zatím nejsou známí. Soutěž se bude znovu odehrávat na hradě Křivoklát. Minulou řadu vyhrála vyšetřovatelka Věra Kirchnerová vystupující pod jménem Mia.

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