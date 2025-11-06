Když odpustíte lidem všechno, rádi toho zneužijí, říká Zrádkyně Nicole Šáchová

Druhá řada Zrádců běží na plné obrátky. Režisér Markus Krug dodává filmové řemeslo, Vojta Kotek charizma, napětí roste s každou poradou. Listopadový Cosmopolitan přináší rozhovor Martina Váši s historicky první českou vítězkou.
Nicole Šáchová (Praha, Playboy party, 10. září 2025)

Nicole Šáchová (Praha, Playboy party, 10. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Nicole Šáchová
Nicole Šáchová
Nicole Šáchová
Nicole Šáchová
Milujeme momenty, kdy se z televizního „záporáka“ stane žena z masa a kostí. Nicole mluví o svém vítězství v listopadovém čísle časopisu Cosmopolitan klidně, bez obalu. „Asi každý člověk touží ohlédnout se a říct si: ‚Tuhle velkou věc jsem dokázal.‘ Zrádci mi dodali sebevědomí a svěží vítr do plachet. I obyčejná holka z paneláku může zažít neobyčejné dobrodružství a chtít od života víc,“ říká.

Cosmopolitan

Sláva nemá tlumič. Ve zprávách přichází slova chvály, stejnou měrou i hejty. Nicole nezastírá, že ji to zasáhlo. „Když dostanete nálepku záporáka, ne každý se dokáže oprostit od ‚Zrádkyně Nicole‘ a vnímat mě jen jako Nicole. Nebudu lhát, pár slziček ukáplo. Nikdo vás nepřipraví na to, jak tvrdých těch pět minut slávy umí být.“

V redakci Cosmopolitanu nás zajímalo, jak si člověk udrží nadhled. Odpověď zní sportovně: soustředění a cíl. „Do Zrádců jsem šla se sportovní mentalitou. V blocích, na výstřel, naplno. Myslela jsem na maminku a na to, že jí výhrou splním sen o Paříži,“ dodává.

Nicole Šáchová také přiznává inspiraci zahraničními edicemi, sdílí svou lásku k psychologii a šachům. „Viděla jsem britskou i americkou řadu, abych měla rámec. Šachy vás učí předvídat několik tahů dopředu – jenže proti vám nestál jeden soupeř, ale dvacet.“

Nicole Šáchová (Praha, Playboy party, 10. září 2025)
Nicole Šáchová
Nicole Šáchová
Nicole Šáchová
A byly chvíle, kdy v duchu balila kufr. „Oba nově verbovaní Zrádci na mě ukázali při odchodu dva dny po sobě ve fázi, kdy nás bylo málo. S tím nepočítáte.“ Přesto si držela odstup – emoce patří do života, ne do konkláve. „Pokud jdete vyhrát, musíte si chránit chladnou hlavu,“ říká.

Hrad v ní probudil rozhodnost. Obrat, který by od své jinak tiché povahy nečekala. „V reálu jsem spíš pasivnější než vůdčí typ, na konkláve se ale vše dělo podle mě. Překvapilo mě, jak rázná a rozhodná jsem byla. Přezdívka ‚paní ředitelka Zrádců‘ mě bavila. Kuráž, kterou jsem v sobě našla, si chci ponechat.“

Když dojde na vztahy, hranice jsou dané. „Neodpustila bych něco, o čem partner ví, že by hodně ublížilo, a přesto to udělá. ‚Milovat znamená neublížit,‘“ cituje psycholožku Štěpánku Tůmovou.

Nakonec se s fanoušky podělila o osvědčené tipy, jak si maximálně vychutnat každý další díl Zrádců. Stačí jí k tomu deka, pizza a vůně svíčky. „Na podzim doporučuji Yankee Candle Pumpkin Cinnamon Swirl.“

Vyšel 22. října a můžete si ho koupit na obvyklých prodejních místech nebo objednat až domů na webu jenprocasopisy.cz.

Obálku zdobí herečka Margaret Qualley, uvnitř najdete dvojici rozhovorů k fenoménu Zrádci – Nicole Šáchová a Marcell. Na straně 14 vás čeká velké interview se zpěvačkou Zarou Larsson. Beauty sekce otevírá téma neurokosmetiky a jejích skutečných účinků.

V sekci relationships nabízí redakce vlastní návod na to, jak „reklamovat“ sex – říct, co v ložnici nefunguje, bez pošramocení ega partnera a bez ztráty důvěry. A Cosmo man? Olympijské nasazení přiváží kanoista Martin Fuksa.

