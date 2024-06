Šéf a matka jeho asistentky. Kidmanová a Efron si užívají pikantní filmové scény

Hlavní postavou filmu Rodinná aféra je mladá žena jménem Zara Ford (Joey King), která dělá asistentku vysoce postavenému Chrisovi Colovi (Zac Efron). Ten ji ovšem vůbec nebere vážně a zakouká se do její matky (Nicole Kidmanová). Podle zveřejněného traileru se spolu dvojice objeví minimálně v jedné společné sexuální scéně.

Nicole Kidmanová ve filmu Rodinná aféra (2024)

„Utrhla jsem se ze řetězu. To se smí, ne?“ říká Kidmanová v jedné ze scén. Přitlačí o dvacet let mladšího hezouna ke zdi, odvede ho do ložnice, v posteli se na něj posadí a strhne mu tričko. „Čekal jsem na tebe celou věčnost,“ řekne zadýchaně herec, když se vzájemně svlékají a vášnivě líbají.

Efron přiznal, že měl z nové role před natáčením trochu obavy. „Trochu jsem se toho bál, ale opětovné setkání s Nicole bylo skvělé. Je to velmi talentovaná herečka, a navíc je také opravdu moc milá a starostlivá. Je úžasné s ní trávit čas. Naše chemie na plátně byla přirozená, natáčení bylo pro nás zábavné, “ prozradil v rozhovoru pro magazín People.

Kidmanová a Efron si spolu v minulosti zahráli již jednou a to v kontroverzním kriminálním dramatu Reportér, které v roce 2012 po uvedení do kin šokovalo diváky řadou scén.

Nejdiskutovanějším momentem z filmu byl ten, kdy se Kidmanová na Efrona vymočila poté, co ho žahla medúza. Navzdory smíšeným recenzím snímku byla herečka za svůj výkon kritiky chválena a získala i nominace na ceny Zlatý glóbus a Cenu Sdružení filmových a televizních herců (Screen Actors Guild Award).