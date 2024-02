Celý život mě trápí má výška a teď i problémy s koleny, říká Nicole Kidmanová

„Říkali mi, že mě žádná velká kariéra nečeká, že jsem prostě až moc vysoká,“ svěřila se Nicole Kidmanová v rozhovoru pro magazín Radio Times. „Pamatuji si třeba den, když jsem šla na casting na jednu zajímavou roli. Neměla jsem tehdy ještě svou agenturu ani manažera, prostě jsem tam jen tak přišla. A musela jsem je dlouho ukecávat a prosit, aby mě vůbec zkusili, protože nás tehdy měřili a moje výška byla prostě přes limit,“ vzpomíná.

Australská herečka popsala, že už jako dítě byla pro svou vysokou hubenou postavu, nepoddajné zrzavé vlasy a plachou povahu terčem posměchu. Pochází z východu Austrálie, kde jí přezdívali Stalky, což by se dalo přeložit jako stéblo či stvol. Vyptávali se jí, jaký je „tam nahoře“ vzduch, a dělali si legraci z toho, že nikdy nemůže nosit vyšší podpatky.

„Kdykoli jdu po červeném koberci, pošlou mi boty, které mají až moc vysoké podpatky. A já si říkám, že tam sakra zase budu nejvyšší a budu si připadat jako neohrabaná žirafa,“ postěžovala si Kidmanová s tím, že po desetiletích úspěšné kariéry by nejraději byla o dost menší.

„Občas se mi má výška hodí a v práci ji využiju. A samozřejmě jsem vděčná za to, že jsem hlavně zdravá a můžu normálně chodit. Ale stejně mívám poslední dobou velké problémy s koleny a podobně, a to jen kvůli výšce,“ vysvětluje.

Herečka je čtyřnásobnou matkou, dvě dcery má se současným manželem, (o dva centimetry nižším) country muzikantem Keithem Urbanem, dvě adoptované děti, syna a dceru, má z manželství s hercem Tomem Cruisem. Jak sama říká, kvůli vlastním negativním zkušenostem z mládí jim všem dnes může předávat užitečné rady do života.

„Svým dcerám často říkám, že z odmítnutí si nemají nic dělat. Že jde hlavně o to, co ony samy dovolí ostatním. Musíte dát ostatním hranice, kam až mohou v chování k vám zajít. A také je důležité, umět se s odmítnutím popasovat. Vnitřní odolnost a sebevědomí, to jsou podle mě ty pravé superschopnosti, které člověk může mít,“ dodává.