Posmívali se mi, že jsem plochá a ještě k tomu zrzavá, vzpomíná Nicole Kidmanová

Nicole Kidmanová se svěřila s tím, že jako dospívající dívka a později mladá žena, si přála vypadat úplně jinak – nenáviděla své tělo, vysokou hubenou postavu a zrzavé vlasy.

Před předáváním Oscarů v roce 1997 oslovil herečku známý návrhář John Galliano, který v té době oblékal například i princeznu Dianu. Ten chtěl při předávání filmových cen zaujmout svými módními návrhy – a tak trochu i způsobit rozruch. A při té příležitosti ho napadla právě Kidmanová.

Ta prozradila, co se jí tehdy honilo hlavou. Roky ji trápil její vzhled a s tím související nedostatek sebevědomí. To, že chce někdo navrhnout šaty na míru právě pro ni, ji překvapilo.

„Nemohla jsem tomu uvěřit! Celý život jsem chtěla měřit 158 cm a mít pořádné ženské tvary. Najednou mě oslovil někdo, komu vyhovovalo, že jsem velmi vysoká a štíhlá a mám plochý hrudník,“ vzpomíná Kidmanová v rozhovoru pro šestidílnou minisérii platformy Hulu s názvem In Vogue: The 90s.

Poněkud riskantní zelený model s výšivkami, který si v roce 1997 na Oscary vybrala Nicole Kidmanová, měl hodnotu celých 50 milionů korun. Byl z dílny módního domu Dior, konkrétně návrháře Johna Galliana, kterého tehdy katapultoval ke slávě.

Uvedla také, že sama vždy obdivovala slavné ženy, které měly své vlastní návrháře a styl. „Vyrůstala jsem při sledování filmů Audrey Hepburnové, Katharine Hepburnové a Grace Kellyové. Za ikonický styl všech těchto žen mohou právě návrháři, se kterými spolupracovaly. Ony prostě módu milovaly,“ říká Kidmanová.

„Vzpomínám si, že jsem říkala, že by se tyto věci měly přenést mezi herečky k nám do Hollywoodu a my bychom měly také začít nosit věci, které pocházejí z malých salónů v Paříži. Protože tak se to dělalo dříve – tak proč bychom to nemohly dělat i teď,“ zavzpomínala.

V den, kdy měla na sobě poprvé šaty od Galliana, si prý připadala jako v pohádce. „Chci říct, že jsem byla zrzavá holka s velmi světlou pletí, která už ve svých čtrnácti letech měřila metr osmdesát. Spolužáci mě škádlili a nebylo to vůbec příjemné. Posmívali se mi, že jsem plochá a vyzáblá a ještě k tomu zrzka. Mé sebevědomí samozřejmě dostávalo na frak,“ popisuje.

„Když jsem pak o pár let později mohla mít na sobě tak nádherné šaty ušité ještě navíc přímo jen pro mě, cítila jsem se jako malá holčička, která dostala šanci vstoupit do hollywoodského světa,“ dodává.

Nicole Kidmanová je jednou z nejuznávanějších hereček své generace. Během své kariéry zazářila v mnoha úspěšných filmech jako například Moulin Rouge! (2001), Hodiny (2002), za který získala Oscara, nebo seriálu Sedmilhářky (2017), za který obdržela Zlatý glóbus. Momentálně je její jméno hojdně skloňované ve spojitosti s krimi seriálem Netflixu nazvaným Svatba roku (v originále The Perfect Couple), kde ztvárnila jednu z hlavních rolí.