Bydleli jsme v přívěsu, Tom hrál rád videohry, vzpomíná Kidmanová na natáčení

Sedmapadesátiletá držitelka Oscara, která byla za dnes dvaašedesátiletého Toma Cruise vdaná v letech 1990 až 2001, podrobně popsala vztah, který manželé měli manželé s režisérem Stanleym Kubrickem při natáčení temného dramatu Spalující touha (Eyes Wide Shut).

„Stanley měl spoustu nápadů, které chtěl probírat a kladl stále mnoho různých otázek. Měl velký cit pro příběh, který vyprávěl,“ vzpomíná Nicole Kidmanová v rozhovoru pro Los Angeles Times.

„Pamatuji si, jak říkal, že milostné i pracovní vztahové trojúhelníky jsou vždy těžké a musíte našlapovat velmi opatrně, aby se jeden z těch tří lidí necítil vynechaný. Stanley si toho byl dobře vědom a věděl, jak nás kočírovat, aby to perfektně fungovalo,“ popisuje herečka.

Taková to byla láska: Tom Cruise a Nicole Kidmanová krátce po svatbě

Ačkoli upřesnila, že sama se rozhodně nikdy necítila „vynechaná“, připustila, že Kubrick jednal s herci a herečkami rozdílně. „V té rovnici bylo patrné, že jsem žena. A Stanley měl rád ženy. K Tomovi měl zas jiný vztah. Na jeho postavě společně pracovali více do hloubky,“ vysvětluje.

Tehdejší manželé Kidmanová a Cruise pracovali na filmu Spalující touha několik let. Natáčení začalo v roce 1996 a skončilo v roce 1998, než byl v létě 1999 uveden do kin. Tím se film stal rekordmanem v kategorii délka nepřetržitého natáčení, které trvalo celkem 400 dní. Režisér Stanley Kubrick zemřel ve věku 70 let jen několik dní poté, co hercům ukázal finální verzi filmu, který se stal později kultovním.

Aby se mimořádně dlouhý natáčecí plán vešel do rozpočtu, museli se hollywoodští manželé vzdát luxusu. „Měli jsme dům vzdálený asi deset minut cesty autem, ale bydleli jsme oba společně v jednom přívěsu. Tom a já jsme ho sdíleli, protože Stanley řekl, že přívěs pro každého zvlášť si nemůže dovolit,“ říká herečka.

Její tehdejší manžel měl v přívěsu malý prostor jen pro sebe. „Tom hrál často mezi natáčením rád videohry,“ dodala Kidmanová.

VIDEO: Trailer k filmu Spalující touha (Eyes Wide Shut):