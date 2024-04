Nicole Kidmanová prozradila, že se hystericky rozesmála nad otcovou rakví

„Doslova jsem se rozesmála na celé kolo, tak moc jsem byla zdrcená zármutkem. Moje tělo a psychika to prostě nedaly. V životě už se mi takhle párkrát stalo, že jsem se začala smát v nevhodnou chvíli, protože mi v hlavě něco vyzkratuje. Jako by to bylo v ten okamžik to jediné, jak to přežít, jak na místě neumřít, té bolesti je prostě příliš,“ řekla Kidmanová pro magazín Elle.

Hned však dodala, že o to více si váží možnosti uplatnit takové silné stránky ve svých rolích. „Naštěstí mám práci, ve které prozkoumávám různé emoce, i ty těžké, podivné, nezvyklé, bizarní, krásné i hluboké. Nevyhýbám se jim, protože právě to k poznávání života patří,“ míní.

Nicole Kidmanová (New York, 21. ledna 2024)

Konkrétně tento zážitek ji nedávno ovlivnil při práci na seriálu Expatrianti. Hraje v něm postavu Margaret, která se musí vyrovnat se ztrátou svého syna. Když proto došlo na scénu, kde spolu s manželem, jehož hraje původem japonský herec Brian Tee, přijde identifikovat synovo tělo, navrhla, aby svou reakci mohla zahrát právě ve formě hysterického smíchu.

Zmíněné drama má svou předlohu v knize The Expatriates od Janice Y. K. Leeové z roku 2016, která se na natáčení zároveň podílí jako producentka. Seriál měl premiéru 26. ledna 2024 na Amazon Prime.