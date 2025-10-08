Nicole Kidmanovou na společenskou akci doprovodily obě dcery – sedmnáctiletá Sunday Rose i čtrnáctiletá Faith Margaret. Společně všechny tři zazářily na přehlídce značky Chanel, která se konala v pondělí v rámci pařížského Fashion Weeku.
S dcerami se Australanka objevila na veřejnosti poprvé společně po oznámení rozvodu s muzikantem Keithem Urbanem.
Kidmanová se předvedla v novém účesu s ofinou. Jako outfit na prestižní módní přehlídku zvolila elegantní bílou košili a džíny. Také dcery měly neformální oblečení, starší Sunday si oblékla džíny a červený pletený top s krátkým rukávem. Mladší Faith se předvedla v černých šatech doplněných džínovou bundou.
Hvězda filmu Babygirl podala žádost o rozvod 30. září v Nashvillu. Jako důvod rozpadu manželství uvedla neslučitelné rozdíly. Podle zdroje deníku Daily Mail Urban navázal vztah s nejmenovanou výrazně mladší hudebnicí.
„Povídá se, že je s mladou ženou z branže. Mluví o tom snad všichni. Každého zajímá, kdo to je, ale zatím je to tajemství,“ uvedl pro deník zdroj z hudebního prostředí. Urban navíc během jednoho z posledních vystoupení pozměnil neutrálně slova písně, kterou napsal původně o herečce.
|
Už žádný další orgasmus, říká Kidmanová o natáčení erotické novinky s Banderasem
Obě australské hvězdy musely v rámci rozvodového řízení přiznat své příjmy a hodnotu osobního majetku. Z dokumentů vyplývá, že oba manželé vydělávají přibližně 100 000 dolarů měsíčně, to jsou v přepočtu přibližně 2 miliony korun. Celková hodnota majetku Kidmanové je odhadovaná na 250 milionů dolarů (tedy 5,2 miliardy korun), Urbana pak na přibližně 75 milionů dolarů (1,5 miliardy korun).
Kidmanová byla v roce 2024 osmou nejlépe placenou herečkou světa s příjmem jednatřicet milionů dolarů za rok.
Bývalý pár se dohodl na neobvyklém rodičovském plánu. Nicole bude mít dcery Sunday Rose a Faith Margaret ve své péči 306 dní v roce, zatímco Keith pouze 59 dní. Muzikant bude trávit čas s dcerami každý druhý víkend a to od sobotních dopoledních deseti hodin, do osmnácté hodiny nedělní.
Nicole Kidmanová bude mít u sebe děti na Den matek a Velikonoce, Keith Urban na Den otců a Den díkůvzdání. Oba manželé se zavázali, že budou společně rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se například vzdělání či volnočasových aktivit.
Ani jeden z rodičů nebude požadovat po partnerovi výživné. Oba zároveň písemně souhlasili s tím, že nebudou mluvit o druhém rodiči – ani jeho rodině – negativně a že děti povedou k tomu, aby měly rády druhého rodiče a budou se snažit, aby se obě dcery cítily vždy dobře v obou rodinách. Součástí dohody je také povinný rodičovský seminář, který musí muzikant a herečka absolvovat do šedesáti dnů od podání žádosti o rozvod.