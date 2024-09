Nicole Kidmanová se ve filmu opět svléká. Uvidí to celý svět, říká

Film Babygirl bude obsahovat hned několik intimních scén. V jedné například Nicole Kidmanová masturbuje po sexu s manželem, kterého hraje Antonio Banderas (64). Erotické scény ve filmu podle herečky patří mezi nejodhalenější, jaké kdy před kamerou zažila. Ještě před filmovým festivalem v Benátkách přiznala, že má z projekce hrůzu a možná nebude schopná v sále vydržet.

„Něco ve mně říká: Dobře, tohle bylo vytvořeno pro velké plátno a pro lidi. Nejsem si jistá, jestli mám tolik odvahy to sama vidět,“ přiznala herečka v rozhovoru pro Vanity Fair. „Už jsem natočila několik filmů, které byly dost odhalující, ale ne takhle. Říkala jsem si, sakra, teď to vlastně uvidí celý svět. Je to velmi zvláštní pocit. Něco takového si schováváte na svých domácích videích. Není to věc, kterou by normálně viděl celý svět.“

Zac Efron a Nicole Kidmanová ve filmu Rodinná aféra (2024)

Kidmanová se v snímku Babygirl představí jako manažerka, která se snaží sladit svou kariéru a manželství s divadelním režisérem. V tom se však objeví problémy, když jí nový mladý stážista dá najevo, že se mu líbí a začnou si zakázaný sexuální vztah.

Není to poprvé, co Nicole Kidmanová hraje ve filmu, ve kterém je mezi milenci velký věkový rozdíl. V snímku Rodinná aféra z roku 2024 si zahrála hlavní roli po boku Zaca Efrona.