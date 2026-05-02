Summer z Pobřežní hlídky ukázala, jak vypadá její tělo po boji s rakovinou

Nicole Eggertová zveřejnila na Instagramu sérii fotografií, na kterých ukázala i jizvy po operacích spojených s léčbou rakoviny prsu. Na snímcích pózuje v krajkové korzetové podprsence a modrých džínách, které odhalují její současnou podobu i následky náročné léčby.
Přestože si prošla velmi těžkým obdobím, snaží se zůstat pozitivní. „Zármutek může vyvstat z mnoha životních situací, ale vězte, že to není trvalý stav,“ napsala herečka.
Svou diagnózu invazivního kribriformního karcinomu ve 2. stádiu poprvé veřejně oznámila v roce 2024 a od té doby o rakovině otevřeně mluví. V srpnu 2025 podstoupila mastektomii a rekonstrukci prsu. Bolest v levém prsu prý zpočátku přičítala menopauze, ale pak si při samovyšetření nahmatala bulku.
V březnu 2026 navíc uvedla, že absolvovala také kompletní hysterektomii poté, co lékaři objevili časné známky dalšího nálezu rakoviny. „Jsem vděčná svým lékařům, že mě tak pečlivě sledují,“ uvedla tehdy.
Velkou oporou jsou jí její dcery Dilyn (27) a Keegan (14), které označuje za hlavní motivaci v boji s nemocí. Pro magazín People v říjnu 2025 popsala, jak jim diagnózu oznámila. „Dilyn je dospělá, takže jsem s ní vedla velmi otevřený a upřímný rozhovor,“ řekla.
Mladší Keegan bylo tehdy 12 let a vysvětlit jí situaci bylo podle jejích slov velmi složité. „Výraz v její tváři, když jsem jí řekla, že jde o rakovinu… to prostě… můj svět se rozpadl. Věděla jsem, že tu malou holčičku nemůžu opustit. V tu chvíli mi bylo jasné, že musím bojovat a vyhrát,“ svěřila se.
Nicole Eggertová zůstává pozitivní a soustředí se na budoucnost plnou vděčnosti a obnoveného zdraví.