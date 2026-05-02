Summer z Pobřežní hlídky ukázala, jak vypadá její tělo po boji s rakovinou

Americká herečka Nicole Eggertová (54) má za sebou už dvě mastektomie. Představitelka plavčice Summer ze seriálu Pobřežní hlídka na sociálních sítích ukázala jizvy po operacích a připomněla, že ani těžká životní období nejsou trvalá.
Nicole Eggertová v Los Angeles (23. dubna 2026)

Nicole Eggertová v Los Angeles (23. dubna 2026) | foto: Instagram / Nicole Eggert

Nicole Eggertová v Los Angeles (20. března 2026)
Nicole Eggertová v Los Angeles (18. ledna 2026)
Nicole Eggertová v Los Angeles (18. prosince 2025)
Nicole Eggertová v Los Angeles (28. dubna 2025)
Nicole Eggertová zveřejnila na Instagramu sérii fotografií, na kterých ukázala i jizvy po operacích spojených s léčbou rakoviny prsu. Na snímcích pózuje v krajkové korzetové podprsence a modrých džínách, které odhalují její současnou podobu i následky náročné léčby.

Přestože si prošla velmi těžkým obdobím, snaží se zůstat pozitivní. „Zármutek může vyvstat z mnoha životních situací, ale vězte, že to není trvalý stav,“ napsala herečka.

We can give in to our fear and anxiety, or we can surrender to this great mystery with courage
What a journey
Test results showed early signs of more cancer
I am grateful to my doctors for keeping such a close eye on me
Full Hysterectomy eliminates at least 7 different types of cancers
#hysterectomy #breastcancer #uterinecancer #getscreened #cancerawareness

18. března 2026 v 17:34, příspěvek archivován: 29. dubna 2026 v 14:45
Svou diagnózu invazivního kribriformního karcinomu ve 2. stádiu poprvé veřejně oznámila v roce 2024 a od té doby o rakovině otevřeně mluví. V srpnu 2025 podstoupila mastektomii a rekonstrukci prsu. Bolest v levém prsu prý zpočátku přičítala menopauze, ale pak si při samovyšetření nahmatala bulku.

V březnu 2026 navíc uvedla, že absolvovala také kompletní hysterektomii poté, co lékaři objevili časné známky dalšího nálezu rakoviny. „Jsem vděčná svým lékařům, že mě tak pečlivě sledují,“ uvedla tehdy.

Nicole Eggertová v Los Angeles (23. dubna 2026)
Nicole Eggertová v Los Angeles (20. března 2026)
Nicole Eggertová v Los Angeles (18. ledna 2026)
Nicole Eggertová v Los Angeles (18. prosince 2025)
19 fotografií

Velkou oporou jsou jí její dcery Dilyn (27) a Keegan (14), které označuje za hlavní motivaci v boji s nemocí. Pro magazín People v říjnu 2025 popsala, jak jim diagnózu oznámila. „Dilyn je dospělá, takže jsem s ní vedla velmi otevřený a upřímný rozhovor,“ řekla.

Mladší Keegan bylo tehdy 12 let a vysvětlit jí situaci bylo podle jejích slov velmi složité. „Výraz v její tváři, když jsem jí řekla, že jde o rakovinu… to prostě… můj svět se rozpadl. Věděla jsem, že tu malou holčičku nemůžu opustit. V tu chvíli mi bylo jasné, že musím bojovat a vyhrát,“ svěřila se.

Nicole Eggertová zůstává pozitivní a soustředí se na budoucnost plnou vděčnosti a obnoveného zdraví.

