Malá prsa mi nevadí, říká po druhé mastektomii Summer z Pobřežní hlídky

„Cítím se opravdu dobře, malá prsa mi nevadí,“ řekla Nicole Eggertová počátkem září v rozhovoru pro deník New York Post. „Mám ta nejroztomilejší malá prsa, jsem zdravá a ve všech mých zprávách se píše, že jsem v pořádku. Teď můžu nosit opravdu malou podprsenku a jsem spokojená.“
Svou diagnózu – karcinom prsu typu cribriform ve stadiu 2 – zveřejnila až v lednu 2024 exkluzivně pro People, přestože s nemocí se potýkala už od prosince předchozího roku. Bolest v levém prsu prý zpočátku přičítala menopauze, ale pak si při samovyšetření nahmatala bulku.
„Opravdu to pulzovalo a bolelo,“ svěřila se. Lékařka jí doporučila okamžitý zákrok, ale kvůli nedostupnosti termínů musela herečka čekat až do konce listopadu.
V rozhovoru pro The Post třiapadesátiletá Nicole přiznala, že si během léčby musela chtě nechtě připustit i myšlenku na smrt. „Myslím, že podívat se smrti do očí je fakt těžké, a nikdy by mě nenapadlo, že to čeká i mě. Ale pak si řeknete: Aha, je to tak – musím všechno uspořádat, musím to říct svým dětem a podobně,“ popsala.
Nicole má dvě dcery – sedmadvacetiletou Dilyn, kterou má s hercem Justinem Herwickem, a čtrnáctiletou Keegan, jejíž otec veřejně znám není. Kromě hraní moderuje vlastní podcast Perfectly Twisted with Nicole Eggert a účinkuje v dokumentárním seriálu stanice A&E Secrets of Celebrity Sex Tapes.
O svém přístupu k životu po nemoci řekla: „Jakmile si tím projdete, zjistíte, že na druhé straně na vás čekalo něco opravdu krásného. To bylo to nejdůležitější, co jsem si z toho odnesla. Že si mám užívat života, přestat se bát, přestat žít ve strachu a naopak žít naplno – každý den, pořád.“