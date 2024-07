Syn Nicolase Cage napadl svou matku. Potřebuje pomoc, brání ho

„Dostala jsem naléhavé zprávy od přátel mého syna Westona ohledně jeho zhoršujícího se zdravotního stavu, v nichž naléhali, abych přišla na pomoc,“ popsala Fultonová incident pro časopis People.

„Když jsem přišla, abych nabídla podporu a utěšila ho, byl už uprostřed záchvatu vzteku. Během několika minut mě napadl a utrpěla jsem vážná zranění,“ prozradila Fultonová.

„Navzdory mým zoufalým prosbám, aby ho policisté zadrželi za účelem vyšetření jeho duševního zdraví, policisté mou žádost odmítli,“ uvedla.

„Jako matka jsem hluboce zarmoucena a znepokojena Westonovou pokračující duševní krizí,“ dodala s tím, že její syn nutně potřebuje pomoci.

Weston Cage byl propuštěn na kauci. Podle deníku The Sun za něj 150 tisíc dolarů zaplatil jeho otec Nicolas Cage. Právě jeho v minulosti Fultonová vinila za synovy psychické problémy. Podle ní syna zanedbával a neměl na něj čas. Finančně ho ale Nicolas Cage podporuje dosud. Měsíčně mu dává přes 7 tisíc dolarů.

Weston Cage měl se zákonem problémy i v minulosti. V roce 2017 byl zadržen za řízení v opilosti, když pod vlivem alkoholu naboural několik aut, poštovních schránek a narazil do stromu. V roce 2011 byl obviněn z domácího násilí poté, co se pohádal s bývalou manželkou Nikki Williamsovou. Nechal se tehdy zavřít do psychiatrické léčebny.

Weston Cage byl už třikrát ženatý. S Williamsovou byl pouhý rok. S druhou manželkou Danielle vydržel tři roky. Jeho současnou ženou je Hila Aronianová, kterou si vzal v roce 2018. Má s ní čtyřletá dvojčata Cyress a Venice.