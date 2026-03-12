Hvězda Bridgertonových odmítá nálepku plus size. Komentáře jejího těla ji rozčilují

„Když jsme ten seriál natáčeli, hodně jsem cvičila a zhubla. Byla jsem asi velikost 40 a jeden z korzetů byl dokonce velikost 38,“ vysvětlila.
Podle herečky je zvláštní, jak rychle se debata kolem seriálu stočila právě k jejímu vzhledu. „Pak lidé mluvili o tom, že jsem plus size, a já si říkala: ‚Jak je možné, že jsem nejsilnější žena, kterou chtějí na obrazovce vidět?‘“ řekla s nadsázkou.
Coughlanová přiznala, že některé reakce fanoušků pro ni byly dokonce nepříjemné. Vzpomněla si například na setkání s jednou opilou fanynkou. „Říkala mi: ‚Milovala jsem ten seriál kvůli tvému tělu.‘ A začala o mém těle mluvit. Já jsem si jen říkala: ‚Chci zmizet, tohle nesnáším‘,“ popsala.
Herečka zároveň zdůraznila, že ji mrzí, když se pozornost soustředí jen na vzhled místo na práci. „Když na něčem pracujete měsíce, skoro nevidíte rodinu a úplně se tomu oddáte, a pak se všechno zredukuje jen na to, jak vypadáte, je to strašně nudné,“ řekla.
Zároveň dodala, že se nechce stát mluvčí hnutí „body positivity“. „Někdy lidi naštve, když říkám, že o body positivity vlastně nemám zájem. Je spousta věcí, které mě zajímají, ale tohle prostě není jedna z nich,“ uvedla herečka.
Odmítá také velebení za to, že se neostýchala ukázat úplně nahá před kamerou. „Neříkejte, že jsem statečná. Mám úžasná prsa. Na tom není nic odvážného, jen vlastně to, že je ukazuju,“ řekla Coughlanová časopisu TIME.
Prozradila také, že z nahoty ve třetí řadě seriálu má skvělý pocit. „Protože jsem s ní nejen souhlasila, ale také jsem ji řídila,“ tvrdí herečka, která natáčela hlavně s Lukem Newtonem (33).
„V jedné scéně jsem před kamerou úplně nahá a to byl můj nápad, moje volba. Bylo to jako ‚polibte mi pr...‘ na všechny ty řeči ohledně mého těla. Úžasně mi to dodalo sílu. V tu chvíli jsem se cítila krásná a pomyslela jsem si, že až mi bude osmdesát, chci se na to podívat a vzpomenout si, jak sexy jsem vypadala!“ vysvětlila.