Nazývat mě plus size herečkou je urážlivé, říká hvězda seriálu Bridgertonovi

„Jsem o několik čísel menší než je průměrná velikost ženy ve Velké Británii, a jsem vnímána jako plus size hrdinka. Řešit pouze to, jak vypadám, je omezené a nudné,“ řekla Nicola Coughlanová.

Herečka tvrdí, že se nadřela, aby se stala hvězdou třetí série seriálu Bridgertonovi. Proto nesouhlasí s tím, že se komentáře tolik zaměřují na její vzhled. „Sotva jsem viděla svou rodinu a přátele, ale lidé pořád jen říkají: Ale to tvoje tělo... Není to příjemné. Co když budu hrát baletku a zhubla bych, to už mě nebudete mít rádi?“ dodala.

Nicola Coughlanová a Luke Newton natočili šestiminutovou sexuální scénu v seriálu Bridgertonovi.

Odmítá také velebení za to, že se neostýchala ukázat úplně nahá před kamerou. „Neříkejte, že jsem statečná. Mám úžasná prsa. Na tom není nic odvážného, jen vlastně to, že je ukazuju,“ řekla Coughlanová časopisu TIME.

Prozradila také, že z nahoty ve třetí řadě seriálu má skvělý pocit. „Protože jsem s ní nejen souhlasila, ale také jsem ji řídila,“ tvrdí herečka, která natáčela hlavně s Lukem Newtonem (31).

„V jedné scéně jsem před kamerou úplně nahá a to byl můj nápad, moje volba. Bylo to jako ‚polibte mi prdel‘ na všechny ty řeči ohledně mého těla. Úžasně mi to dodalo sílu. V tu chvíli jsem se cítila krásná a pomyslela jsem si, že až mi bude osmdesát, chci se na to podívat a vzpomenout si, jak sexy jsem vypadala!“ vysvětlila.