Nicola Coughlanová na premiéře třetí řady seriálu Bridgertonovi v New Yorku (13. května 2024) | foto: AP

„Pokud jste žena, vždycky se objeví něco nového, z čeho jste najednou celá nesvá. Vzpomínám si například, jak jsem byla jako teenagerka naprosto posedlá svým vysokým čelem. Myslela jsem si, že je hrozně ošklivé,“ prozradila Nicola Coughlanová časopisu Grazia.

„Zařekla jsem se tehdy, že až budu starší, nechám si čelo s pomocí plastických chirurgů jakýmkoliv způsobem zmenšit a snila jsem o tom, jak budu pak vypadat skvěle,“ popsala herečka se smíchem s tím, že kvůli svému vysokému čelu měla v dospívání opravdu obrovské mindráky.

Dnes je prý Coughlanová vděčná hlavně za to, že nevyrůstala v době sociálních sítí. Ani ve svém věku není totiž zvyklá na nátlak z internetu a negativní komentáře, které nachází pod každou svou fotkou na Instagramu.

Herečka také varovala fanoušky, aby neporovnávali skutečnost s tím, co vidí na obrazovkách a červeném koberci. „Neodráží to skutečný život. Jedna z největších věcí, které jsem si odnesla ze spolupráce s mnoha profesionály na natáčení seriálu Bridgertonovi, je, že je důležité se umět konfrontovat s realitou,“ vysvětlila.

„Všichni vypadají v seriálech bezchybně. Samozřejmě že ano! Každé tři minuty si necháváme zkontrolovat make-up, neustále nám obnovují, lakují a upravují účesy,“ popisuje Coughlanová s tím, že to, co vidíme, je práce velkého týmu profesionálů. „Je to fantazie. Realita je opravdu jinde,“ říká.

Coughlanová nedávno poprvé oficiálně ukázala na Instagramu svého přítele Jakea Dunna, na sociální síti mu popřála k narozeninám. O jejich vztahu se spekulovalo téměř rok. Pár seznámila herečka Louisa Harlandová, se kterou si Coughlanová zahrála v sitcomu Holky z Derry.

Jake Dunn je britský herec, proslavil se rolí v seriálu Renegátka Nell. „Jsou do sebe naprosto zamilovaní a je jim spolu moc dobře. Navzdory jejich nabitému pracovního rozvrhu se snadno oba začlenili do života toho druhého. Jde to snadno, protože mají velkou skupinu společných přátel,“ uvedl zdroj webu MailOnline.