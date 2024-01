Ke zmenšení prsou mě přiměla fotka z Met Gala, říká Nicki Minaj

Met Gala je prestižní událost pro módní svět. Navazuje na výstavu v Kostýmním institutu v rámci newyorského Metropolitního muzea a celebrity se tu předhánějí, kdo vynese extravagantnější model.

Na Met Gala 2022 přišla raperka Nicki Minaj v černých šatech, které jen stěží udržely její poprsí. Když si je nechala šít, líbily se jí, ačkoli tušila, že s dekoltem budou problémy. „Když jsme byli připraveni vyrazit, podívala jsem se do zrcadla a řekla: Lidi, pořád se mi vyvalují prsa,“ popsala Minaj.

„Už tehdy jsem věděla, že moje prsa budou mít svůj vlastní galavečer,“ dodala.

Na červeném koberci si je přidržovala a mluvila o nich i v rozhovorech. „Jediná neplánovaná věc na mém vzhledu je, že mi vyskakují prsa, protože mi trochu zmenšily velikost košíčku,“ říkala. „Užijte si je, protože takhle už je neuvidíte,“ dodala.

Už tehdy totiž uvažovala o zmenšení a dokonce jí to radili lidé v oboru. Definitivně se ovšem rozhodla, až když se v tomto outfitu viděla na fotkách.

V létě 2023 tak podstoupila redukci a se svými menšími ňadry je velice spokojená. Je to prý poslední úprava vzhledu, kterou plánuje. „Kdysi jsem chtěla větší zadek. Když se na to podívám zpětně, uvědomuji si, jak hloupé to bylo. Takže – milujte své křivky a milujte své nekřivky. Na ničem z toho není nic špatného,“ vzkazuje raperka.

Sama je se svým tělem nyní spokojená. Uznává, že už nevypadá jako ve 25 letech, ale smířila se s tím, jaké její tělo je a rozhodla se podporovat ostatní, aby svá těla milovali, pokud jsou zdravá.

„Musím to říct jako černoška. Udělala jsem u syna několik rozhodnutí jako nedávat mu sladkosti, bonbony a džusy, protože nemoci jako diabetes jsou v naší komunitě hojně rozšířené. Nejsem zastánce body pozitivity, pokud to znamená nezdravé tělo. To je hovadina. Není to uvěřitelné, tak přestaňme předstírat,“ vyzvala Nicki Minaj.