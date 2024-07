Když jste zlomeni, vrátíte se tvrdší, řekl Nick Cave o ztrátě svých synů

„Je tam určitá odolnost, to jsem si opravdu všiml u mé ženy. Když vás něco zlomí, vrátíte se tvrdší,“ řekl Nick Cave na dotaz o svém zármutku v rozhovoru pro časopis Mojo.

„Když se stane to nejhorší, ostatní věci už vám nepřipadají tak důležité,“ dodal muzikant, jehož syn Arthur zemřel v roce 2015 v pouhých patnácti letech když po požití LSD spadl z útesu nedaleko jejich domu.

Rodina se pak odtamtud s jeho dvojčetem Earlem přestěhovala. Být tak blízko místa, kde jejich syn přišel o život, je prý příliš rozrušovalo. Tragédie byla medializována a Cave prohlásil, že byl tehdy „nucen truchlit veřejně.“

Podle policie byl teenager po požití drogy dezorientovaný a necítil, co je skutečné a co ne. Kamarádovi napsal před smrtí: „Kde to jsem?“ a motoristé ho prý viděli, jak kličkoval na okraji útesu a přelezl bezpečnostní plot.

Dalšího syna Nick Cave pohřbil o sedm let později. Jethro Lazenby zemřel v Austrálii ve věku 31 let několik dní poté, co ho propustili z vězení. Tam se ocitnul kvůli fyzického napadení své matky během hádky o cigarety. Lazenby trpěl schizofrenií a byl drogově závislý. Přesná příčina smrti nebyla zveřejněna.

Jethro Lazenby Cave během módní přehlídky v Itálii. (2010)

„Rodiče by nikdy neměli pohřbívat své dítě. Nedává to smysl, vymyká se to přirozenému řádu věcí. Přesto tu jsme, žijeme v těchto strašlivých prázdnotách, které po sobě zanechali ti, které jsme ztratili,“ napsal Nick Cave na svém blogu.

Kromě Arthura a Jethra má Nick Cave ještě syny Earla (24) a Luka (33). Matkou Luka je Viviane Carneiro, která byla za Nicka Cava provdána v letech 1990 - 1996. Earl je synem muzikantovy současné manželky Susie.