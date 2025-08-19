Bolest zůstává, jen se mění. Nick Cave se pořád vyrovnává s rodinnou tragédií

  14:04
Australský rocker, herec a spisovatel Nick Cave (67) se na svém webu otevřeně rozepsal o bolesti ze ztráty svého syna Arthura (†15), který v roce 2015 tragicky zemřel po pádu z útesů Ovingdean Gap v anglickém Brightonu.
Nick Cave

Když jeho syn Arthur tragicky zahynul, bylo mu pouhých 15 let. O sedm let později, v květnu 2022, přišel Cave i o svého nejstaršího syna, jednatřicetiletého Jethra Lazenbyho. Zpěvák nyní sdílel, jak se on a jeho manželka Susie s bolestí vyrovnávají.

„Bolest zůstává, jen se časem mění. Zármutek časem rozkvétá, stává se méně osobním, méně člověku připadá jako zrada od samotného vesmíru, a více jako jakýsi lyrický aspekt bytí, s nímž nezbývá než se smířit,“ napsal na svém webu The Red Hand Files.

Arthur Cave

Dodává, že konfrontace s nespravedlností smrti ukázala, že i to, co se zdálo neúnosné, nakonec unést lze, a smutek je v podstatě nevyhnutelným protějškem lásky. „Zármutek, zlomené srdce – to mi vlastně připadá jako ta nejpříhodnější odpověď na stav světa. Když někomu říkáte, že ho milujete, říkáte tím, že jste připraven se pro něj rmoutit, a tento postoj rezonuje vším,“ napsal.

V dopise, který přečetl své ženě, zazněly i její vlastní vzpomínky. „Připomněla mi, že před deseti lety mívala o Arthurovi strašné sny plné viny a lítosti. Říkala mi, že ji navštěvuje každý týden, vždycky ve stejném věku, zhruba desetiletý,“ přiblížil. „Dosud ho máme ve svých vzpomínkách.“

Nick Cave s manželkou Susie a synem Earlem (2019)

V rozhovoru pro australskou ABC News v srpnu 2024 zpěvák připustil, že tyto ztráty zásadně změnily jeho pohled na život i tvorbu. „Uvědomil jsem si pošetilost toho svého… až nestoudného požitkářství,“ řekl na adresu svého dřívějšího já. Dnes staví na první místo rodinu. Kromě zesnulých synů má Nick Cave ještě další dva syny: 25letého Earla, Arthurovo dvojče, a 34letého Luka. „Jsem otec, manžel, děda… A to je pro mě mnohem důležitější než vše kolem toho, že jsem umělec.“

Právě blog The Red Hand Files, na němž formou otevřených dopisů odpovídá lidem na nejrůznější otázky, se pro něj stal záchranným lanem – místem, které mu pomohlo nezavřít se do sebe. „Základní reakcí na tragédii je uzavřít se a zatvrdit. A já si díky tomuhle uchoval otevřenost,“ přiznal. „Postupem času přeskládáváme vlastní já, a čím jsme starší, tím více jsme ztrátou prosyceni. Je to koneckonců nevyhnutelná součást našeho bytí, našeho lidství.“

Témata: Nick Cave, ABC news

