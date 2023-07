Mých jedenáct dětí? Každou chvíli něco podělám, říká bavič. Monogamii neuznává

V pořadu Řeč lásky s doktorkou Laurou Bermanovou (The Language of Love With Dr. Laura Berman) přišla řeč na nedávnou situaci, kdy Nick Cannon nestíhal obstarat dvě ze svých dětí a jejich matky.

„Média psala, že tam vznikl nějaký problém, ale nic vážného. Děti se občas něčeho polekají nebo mají zvláštní příznaky a podobně. A jedno z těch tvých dětí – nevím, kolik jich zrovna s touto partnerkou spolu máte – mělo nějaký citový problém a potřebovalo tě,“ shrnula situaci psycholožka.

Cannon souhlasil a doplnil, že další z jeho jedenácti dětí mělo ve stejnou dobu pro změnu zdravotní problém a potřebovalo rychle předepsat léky.

„A tak sis jakožto otec řekl, že děti jsou na prvním místě, a rozhodl ses stihnout obojí. Řekl sis, že půjdeš jednomu dítěti pro léky, ale v tu chvíli tě potřebovala i matka toho druhého dítěte a tvůj další potomek a ty jsi tu pro ně nebyl,“ pokračuje Bermanová.

„Vzhledem k mým traumatům z minulosti, že jsem nebyl někde, kde jsem zrovna být rozhodně měl, to možná pro mnoho lidí zvenku vypadá, že si neumím vůbec srovnat priority,“ reagoval Cannon. Pravděpodobně narážel na události z roku 2021, kdy jeho syn Zen zemřel v pouhých pěti měsících.

„Mé děti? Mám jich jedenáct. A každou chvíli něco podělám,“ pokračuje. „A tyhle ‚poděly‘ většinou vycházejí z nedbalosti a z toho, že jsem pako. Často neudělám něco, co jsem slíbil, zapomenu někam zavolat nebo přijdu pozdě,“ přiznává.

Během rozhovoru padla zmínka i o tom, jak jedné ženě Cannon poslal přání ke Dni matek, které však bylo určeno jiné. „Nebylo to schválně ani v tom nebylo nic zákeřného. Takové věci se prostě stávají,“ dodal.

Zpěvák se v minulosti vyjádřil, že neuznává monogamii. Otevřené vztahy podle něj fungují lépe. „Západní společnost vidí monogamii a volbu jednoho partnera jako jedinou možnou a správnou formu vztahů. Tak to rozhodně nevnímám,“ řekl.

„Nechci nikoho vlastnit jako majetek, tuhle mentalitu nikdy nepochopím. Každý člověk by měl být svobodný ve svých rozhodnutích. A všechny ženy, které se mnou jdou do vztahu, o tom vědí,“ vysvětlil Cannon v pořadu Breakfast Club Power 105.1 FM.

VIDEO: Cannon má mnoho dětí s různými ženami, monogamii neuznává: