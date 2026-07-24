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Nešikanujme mámy kojící na veřejnosti, vzkazuje Leichtová. Rýpla si i do mužů

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  10:16
Herečka Kristýna Leichtová (40) se před Světovým týdnem kojení ostře vymezila proti odsuzování žen, které kojí na veřejnosti. Na sociálních sítích zveřejnila emotivní příspěvek, ve kterém vyzvala k většímu respektu vůči matkám a neodpustila si ani rýpnutí do mužů.
Herečka Kristýna Leichtová
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33 fotografií

Kristýna Leichtová se na Instagramu otevřeně zastala žen, které kojí své děti na veřejnosti. Trojnásobná maminka v obsáhlém příspěvku připomněla, že kojení není žádná demonstrace ani provokace, ale přirozená reakce na potřeby miminka. Podle ní si kojící matky zaslouží podporu, nikoli odsuzování.

„Já tedy osobně neznám žádnou kojící maminku, která by jen tak někde vytahovala svůj nalitej cecek. Pokud je jen trochu možnost, vždycky se nějak zakryjí. Protože nikdo úplně nestojí o očumování,“ napsala herečka.

Zdůraznila, že miminka se nekojí jen kvůli hladu. Potřebují také blízkost matky, utišení stresu nebo se napít, a často to vyžadují okamžitě. „Je to velice intimní záležitost a miminka to neovládají časově ani prostorově. Na rozdíl od dospělých mužů!“ dodala s nadsázkou.

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Ve svém příspěvku si zároveň neodpustila ironické srovnání s muži, kteří podle ní bez ostychu močí na veřejnosti. „A ano, mužů! Opravdu nevídám ve městě ženy v podřepu,“ poznamenala.

Na závěr vyzvala veřejnost, aby přestala kojící ženy šikanovat. „Nešikanujme kojící mámy! Jsou to bohyně a zaslouží si spíš obdiv,“ uzavřela svůj vzkaz, který doplnila hashtagem #kdyzkojistakkojis.

Leichtová svůj příspěvek zveřejnila jen několik dní před začátkem Světového týdne kojení, který každoročně od 1. do 7. srpna upozorňuje na význam kojení a potřebu větší podpory kojících matek.

K tématu mateřství se herečka nevyjadřuje poprvé. Dlouhodobě podporuje otevřenou debatu o rodičovství a upozorňuje na situace, se kterými se matky v běžném životě setkávají.

ANKETA: Vadí vám kojení na veřejnosti?

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