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Nemohl jsem spát. O vězení se mi i zdálo, říká Tadeáš Moravec o natáčení Oddílu B

Tereza Čaladi
  16:00
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Tadeáš Moravec v seriálu Oddíl B | foto: TV Nova / Oneplay

Tadeáše Moravce jste mohli vidět v dokumentárním filmu Osamělý vlk, teď má hlavní roli v seriálu Oddíl B, za kterým stojí tvůrčí dvojice Jan Prušinovský a Petr Kolečko. Přestože pochází z divadelní rodiny, herecké zkušenosti odjel sbírat do Anglie. V rozhovoru jsme proto kromě natáčení za zdmi věznice řešili i jeho cestu k hraní.

Seriál se točil přímo ve vězení v Novém Sedle. Jak jste se tam cítil?
Nejhorší byl první den. Když člověk vejde dovnitř, dýchne na něj deprese z mnoha věcí. Je to tam ponuré, plesnivé, je cítit smrad. Při exkurzi, kterou jsme měli před začátkem natáčení, mi došlo, že bych za mřížemi opravdu nechtěl skončit. Zároveň bylo zajímavé, jak rychle jsem si na to prostředí zvykl. Docela mě vyděsilo, když jsem si uvědomil, že bych se asi dost změnil, pokud bych tam měl vydržet. Na místě jsme točili dva měsíce, zhruba půlku seriálu, zbytek vznikal ve studiu.

Měl jsem obavy, že by mě na DAMU učila nějaká mámina kolegyně. Proto mi byla daleko příjemnější představa studia v zahraničí.

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