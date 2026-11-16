Seriál se točil přímo ve vězení v Novém Sedle. Jak jste se tam cítil?
Nejhorší byl první den. Když člověk vejde dovnitř, dýchne na něj deprese z mnoha věcí. Je to tam ponuré, plesnivé, je cítit smrad. Při exkurzi, kterou jsme měli před začátkem natáčení, mi došlo, že bych za mřížemi opravdu nechtěl skončit. Zároveň bylo zajímavé, jak rychle jsem si na to prostředí zvykl. Docela mě vyděsilo, když jsem si uvědomil, že bych se asi dost změnil, pokud bych tam měl vydržet. Na místě jsme točili dva měsíce, zhruba půlku seriálu, zbytek vznikal ve studiu.
Měl jsem obavy, že by mě na DAMU učila nějaká mámina kolegyně. Proto mi byla daleko příjemnější představa studia v zahraničí.