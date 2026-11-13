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„Vyžadovalo se to. Když vzpomenu na film Krvežízniví milenci, tak si to ode mě vyžádali jen pár vteřin před natáčením té scény. Neměla jsem na výběr, ve smlouvě o tom nic nebylo,“ popsala herečka pro Daily Star, jak v roce 1970 natáčela scénu, kde si musela rozepnout blůzu. Dnes by za to herečka vyžadovala tučný honorář, tehdy za to žádné peníze navíc nedostala.
Ve své dlouhé kariéře ale ničeho nelituje. „Měla jsem velké štěstí. Proto si nebudu stěžovat na to svlékání a tak. To prostě nemůžu. Měla jsem takové štěstí. Zažila jsem takovou radost a milovala jsem každou vteřinu,“ říká britská herečka.
„Dneska to mají děti tak těžké. Můžete mít vzdělání až po uši a stejně žádnou práci neseženete. Dneska je skoro nemožné se někam dostat, zatímco v 60. letech to bylo tak snadné,“ říká.
Nejhorší vzpomínkou na filmové začátky bylo podle ní setkání s Warrenem Beatym, který jí na svatbě Romana Polanského se Sharon Tateovou řekl, že je „nejkrásnější dívka, jakou kdy poznal“, a pozval ji na čaj.
„Uvedli mě do jeho pokoje. Warren tam ležel úplně nahý a telefonoval. Byla jsem naprosto vyděšená. Byla jsem panna. Myslela jsem si, že si dáme jen čaj a koláčky. Když jsem řekla, že už půjdu domů, odpověděl: Bylo by hezké se trochu pomazlit,“ popsala Smithová ve svých pamětech, které cituje list The Telegraph. Filmovou ikonu tehdy odmítla a utekla.
„Vůbec neříkám, že jsem nějaký svatoušek, protože to nejsem, ale když se na to teď ohlížím, míra užívání drog a sexuálních excesů byla ohromující... Muži očekávali, že ženy budou se svým tělem ještě svobodnější, ale já jsem plavala opačným směrem,“ dodala herečka.