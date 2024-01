Nahé tělo patří jen tomu, kdo se zamiluje do vaší duše, říká k rolím Nelly Řehořová

Výčet zájmů Nelly je dlouhý, tak například: kolo, tenis, golf, snowboard, lyže, brusle, skate, jízda na koni, klavír, aerobik a tanec. „To všechno pořád platí! Chodila jsem totiž na základku se sportovním zaměřením. Nejlíp mi šel skok do výšky. Sport mi zůstal, i když divadlo a muzika samozřejmě mají prim,“ usmívá se Nelly Řehořová.

Jak vás potkal muzikál?

Už od dětství jsem byla komediant. Pořád jsem si nacvičovala scénky. Ale priorita pro mě bylo zpívání. Bylo mi dvanáct let, když jsem dostala první roli ve filmu, a to v komedii Babovřesky 2. Byl to jen takový štěk, ale aspoň jsem poznala, jaké to je, točit. Po další malé roli ve třetích Babovřeskách mi režisér Zdeněk Troška svěřil větší roli ve filmu Strašidla, kde jsem hrála čarodějku Ester. A tady na Broadwayi jsem dostala řadu krásných příležitostí, například v muzikálech Muž se železnou maskou, Kvítek mandragory, Okno mé lásky... A teď se chystá premiéra muzikálu Troja.