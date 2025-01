„Letos jsem si uvědomila, jak moc velký tlak je v mé profesi kladen na vzhled. Zároveň jsem se díky tomu naučila sebelásce a tomu, jak získat opravdovou sebedůvěru,“ napsala Nelly Furtado ke svým fotkám v bikinách, na kterých je vidět, že v posledních dvou letech přibrala mnoho kil.

Držitelka Grammy také otevřeně promluvila o problémech s nepravdivými tvrzeními, které musela řešit právní cestou. „Podnikla jsem právní kroky proti několika online šarlatánům, kteří prodávali služby založené na lžích o mém zdraví a kráse. Pokud vás to opravdu upřímně zajímá, pravda je taková, že jsem nikdy v životě nepodstoupila žádnou operaci obličeje. Nemám na sobě nic falešného kromě fazet na předních horních zubech, které jsem si nechala udělat relativně nedávno,“ uvedla.

Zpěvačka dále zdůraznila, že není příznivkyní estetických zákroků. „Žádné injekce do obličeje, rtů ani výplně. O svou pleť se starám pravidelně – už od dvaceti let mám svou kosmetičku, od které nakupuji různá séra a krémy. Nejde vlastně ani o to, jaký krém používáte, ale o to, zda to děláte pravidelně,“ prozradila.

S fanoušky se také podělila o jednoduchý trik, který sama používá. „Den před focením, nebo když mě čeká červený koberec, spím vždycky jen na zádech a piji hodně vody,“ napsala.

Přidala i několik tipů na vylepšení vzhledu: „Správný make-up dokáže hotové zázraky. A taky dobře upravené obočí a šikovný kadeřník,“ míní.

Na závěr sdílela své poselství pro tento rok: „Vyhlašuji rok sebelásky. Mým novoročním poselstvím pro rok 2025 je svobodně se vyjadřovat, oslavovat svou individualitu a vědět, že je naprosto v pořádku být v pohodě s tím, co vidíte v zrcadle. A také je naprosto v pořádku chtít něco jiného,“ dodala.