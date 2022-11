Nela Slováková měla autonehodu, ve svém luxusním voze narazila do kamionu

„Vážná dopravní nehoda luxusního vozidla. Dopravní policisté momentálně na dálnici D2 usměrňují provoz a dokumentují dopravní nehodu, která se stala krátce po 8:30 na 1,5 kilometru dálnice ve směru do České republiky,“ objevilo se v pondělí na Facebooku slovenské policie z Bratislavského kraje.

„Podle dosavadních informací řidička vozidla narazila do posledního v koloně stojícího návěsu nákladního vozidla,“ píše se v policejní zprávě.

Influencerka i její partner, slovenský hokejista Lukáš Kozák později potvrdili, že dopravní nehoda se týkala právě Nely Slovákové a jejího vozu Mercedes-AMG C 43.

„Stáli při nás všichni svatí. 14. 11. 2022. Obě jsme naprosto v pořádku. Směřujeme na sono a rentgeny. Pro jistotu. Protože je to až nemožné,“ napsala podnikatelka v pondělí odpoledne na sociální sítě k fotce své fenky, která byla v autě při nehodě s ní.

Slováková se později na Instagramu vyjádřila také k mnoha negativním komentářům, podle kterých bylo příčinou nehody podnikatelčino používání mobilu za jízdy či krmení psa.

„Všechny konspirační teorie jsou nesmyslné. Nenávistné komentáře a narážky budu blokovat. Jsou situace, kdy se to nehodí. Co se týká telefonu, i přesto, že nebyl příčinou nehody, rozhodně všem dávám za pravdu v tom, že je lepší ho v autě za jízdy nepoužívat vůbec a to ani když ho nedržíte v ruce. Dávejte na sebe pozor na cestách,“ dodala Slováková.

Policie SR na Facebooku později upřesnila, že dechová zkouška u řidičky proběhla s negativním výsledkem, ke zranění osob nedošlo a dopravní nehoda je ve stádiu vyšetřování.

