Dupla jsem na brzdu, obrovská chyba, říká Slováková o srážce s kamionem

„Včera jsem sedla jako každý jiný den ráno do auta, jela jsem od přítele Lukáše do práce do Brna. Byla mlha, kterou nesnáším. Jela jsem proto mnohem opatrněji, než normálně. Z mlhy jsem se dostala do nádherného slunečného počasí v Bratislavě. Jela jsem na dálnici na Brno. Byla jsem už těsně před hranicemi a na pravé straně byla kolona kamionů, kde česká strana kontroluje migranty. Projížděla jsem tou velkou kamionovou kolonou v levém jízdním pruhu,“ popisuje Nela Slováková na Instagramu okamžiky před autonehodou.

„Asi 200 až 300 metrů přede mnou jelo větší nákladní auto. Z toho auta najednou něco odstřelilo a já se strašně lekla a brutálně jsem dupla na brzdu. To byla samozřejmě obrovská chyba, protože v takové rychlosti to člověk nemůže udělat. V tu chvíli se mi celé auto rozvibrovalo, začalo plout, hodilo mě to na svodidla a z těch mě to pak totálně vymrštilo přímo do kolony stojících kamionů, které tam čekaly na kontrolu kvůli migrantům. Kamioňák k tomu přišel jak slepý k houslím, zkrátka jsem do něj narazila,“ říká s tím, že jako zázrakem jí kromě několika modřin na nohou nic není.

Policie SR (Bratislavský kraj) zveřejnila na sociálních sítích foto z nehody Nely Slovákové (14. listopadu 2022)

„Vylezla jsem z totálně zničeného auta po svých, až na to, že se mi podlomila kolena, protože to co jsem viděla za spoušť bylo prostě strašné. Chvála Bohu, že vedle mě nikdo neseděl. A že se nikomu dalšímu nic nestalo, to je to naprosto nejdůležitější. Auto je na totálku. Je to moje první havárka až na jednu nebo dvě odřeniny, které jsem s autem měla. Mám najety statisíce kilometrů, pracovně i soukromě, nejen po Česku i Slovensku. V podstatě v autě žiju. Jen s tímto autem jsem najezdila za čtyři roky 150 tisíc kilometrů. Mrzí mě, že už ho nevyužije nikdo další a já budu teď muset kupovat nové,“ dodala Slováková.

Slovenská policie informovala o nehodě v pondělí dopoledne na sociálních sítích. „Vážná dopravní nehoda luxusního vozidla. Dopravní policisté na dálnici D2 usměrňují provoz a dokumentují dopravní nehodu, která se stala krátce po 8:30 na 1,5 kilometru dálnice ve směru do České republiky,“ objevilo se na Facebooku slovenské policie z Bratislavského kraje.

„Podle dosavadních informací řidička vozidla narazila do posledního v koloně stojícího návěsu nákladního vozidla,“ píše se v policejní zprávě s tím, že dechová zkouška u řidičky proběhla s negativním výsledkem, ke zranění osob nedošlo a dopravní nehoda je ve stádiu vyšetřování.

VIDEO: Slováková představuje svůj MERCEDES-AMG C 43 Brabus: