Nela Slováková hledá hospodyni i pravou ruku do firmy. Lidé kritizují její nároky

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Nela Slováková k sobě hledá novou posilu, která jí pomůže nejen v domácnosti, ale také v podnikání. Na Instagramu zveřejnila podnikatelka a influencerka pracovní nabídku pro zájemkyně z Brna a blízkého okolí. Budoucí zaměstnankyně má podle inzerátu převzít kompletní péči o její domácnost a současně se zapojit do fungování její firmy Neonky, která se zaměřuje na plavky.
„Hledám spolehlivou, diskrétní a výjimečně samostatnou osobu, která převezme kompletní péči o chod mé domácnosti a zároveň se stane nedílnou součástí mé firmy,“ uvedla Slováková v inzerátu. Nabízí dlouhodobou spolupráci založenou na důvěře, loajalitě a vzájemném respektu.
Náplň práce zahrnuje kompletní zajištění chodu domácnosti bez nutnosti dohledu, úklid a péči o čistotu na nejvyšší úrovni, praní a žehlení i zajišťování nákupů a doplňování zásob. Součástí pozice má být také pomoc s chodem a provozem firmy podle potřeby.
Slováková má poměrně jasnou představu i o vlastnostech budoucí spolupracovnice. Hledá osobu s výrazným smyslem pro pořádek, organizaci a čistotu. Měla by být samostatná, předvídat, co je potřeba udělat, a nečekat na pokyny. Požaduje také inteligentní a praktické uvažování, odolnost vůči tlaku a stresu, pracovitost a spolehlivost. Podmínkou je stabilní pracovní historie a zájem o dlouhodobou spolupráci. Diskrétnost a loajalitu považuje za samozřejmost.
V části věnované požadavkům zdůrazňuje plný pracovní úvazek a absolutní časovou flexibilitu. Zájemkyně musí počítat s tím, že nebude mít pevně stanovenou pracovní dobu a bude dostupná podle potřeby, a to včetně večerů a víkendů. Pozici podle inzerátu nelze kombinovat se studiem ani s jinými pravidelnými závazky, které by omezovaly dostupnost. Nezbytností je čistý trestní rejstřík a řidičský průkaz skupiny B.
Co za to nabízí? Dlouhodobou a stabilní pozici, práci v příjemném a reprezentativním prostředí, finanční ohodnocení odpovídající nasazení a kvalitě práce i pravidelné bonusy. Zmiňuje také blízký pracovní a osobní vztah se sebou i se svou značkou, založený na důvěře.
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Podnikatelka zároveň upozornila, že nemá zájem procházet velké množství zpráv od lidí, kteří podmínky nesplňují. Zájemkyně proto vyzvala, aby se ozvaly opravdu pouze tehdy, pokud vyhovují všem požadavkům. Přihlášky přijímá na e-mailové adrese spoluprace@nelaslovakova.com.
Právě požadavek na flexibilitu a dostupnost vyvolal diskusi. Některé sledující zarazila představa práce bez pevné pracovní doby a s dostupností také o víkendech. Jedna z komentujících sice uznala, že Slováková pomoc skutečně potřebuje a samotná náplň práce dává smysl, zároveň ale upozornila, že neustálá dostupnost může být v běžném životě jen velmi obtížně slučitelná s osobním životem a povinnostmi.
„Rozumím, že potřebujete pomoct a náplň práce je reálná, ale chtít od někoho být k dispozici neustále je nereálné,“ píší lidé. Připomínají, že i zaměstnanec musí mít prostor například pro návštěvu lékaře nebo pomoc vlastním rodičům a podobné záležitosti je potřeba plánovat.
Slováková na komentář reagovala přímo. „Jako že bych chtěla někoho, kdo by vedle mě seděl na zadku a nemohl si odjet na dovolenou, udělat si svůj plán nebo zajít k doktorovi, na kávu, na výlet apod.? To jsi nemyslela vážně, že ne?“ ohradila se. Kritička však trvala na tom, že právě tak může požadavek na neomezenou flexibilitu z inzerátu působit. Na závěr podnikatelce popřála, aby vhodnou spolupracovnici našla.
Nela Slováková letos oslavila 36. narozeniny. Do širšího povědomí veřejnosti se dostala v roce 2012 díky reality show Hotel Paradise, kterou vyhrála. Následně se věnovala také televiznímu vystupování a rozvíjela vlastní podnikání. Známá je především svou značkou plavek Neonky a výraznou prezentací na sociálních sítích. Se současným partnerem, o pět let mladším MMA zápasníkem Radkem Roušalem, ji diváci mohli vidět například také v pořadu Výměna manželek.