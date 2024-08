Mluví o sexu, zatímco její syn se stydí. Nela Boudová svoji roli miluje

„Ve Španělsku jsem byla nedávno a navíc čím dál víc přicházím na chuť české krajině. V červenci jsem byla v Pavlově u Mikulova, prošla si okolí a neskutečně se mi tam líbilo. Byla jsem tam s kamarádkami, jezdily jsme po vinicích, po sklípcích a moc si to užily. A teď jedeme ve stejné sestavě do Beskyd,“ hlásila herečka na večírku televize Nova.

Tam nebyla náhodou. Nastoupila do seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde hraje manželku Martina Dejdara. „S Martinem jsme rozejití a on se nastěhoval k synovi. Nemůžeme být spolu, ani bez sebe. Je to hezká dějová linka. Ale nejvíc se mi na mé roli líbí, že je komická,“ přiznala.

Martin Dejdar, Ivan Lupták a Nela Boudová v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 (2024)

Coby sexuální koučka Dáša ukazuje svoji seriálové snaše v podání Aničky Slováčkové různé sexuální pomůcky a se svým synem, kterého hraje Ivan Lupták, ráda probírá vlastní sexuální život, čímž ho dostává do trapných situací. „Říkám mu: Vždyť jsi dospělý a ještě k tomu doktor, tak se snad můžeme bavit jako dospělí lidé, ne? Je to matka, která v tomto ohledu moc empatie nemá,“ prozrazuje.

Na dovolenou do Beskyd jede herečka s dalšími pěti ženami, přičemž ani jedna z nich není z herecké branže. „Není to záměr, prostě to tak vyšlo. Mám kamarádky z obou světů, hereckého i nehereckého,“ vysvětluje.

Ponorkové nemoci se nebojí, protože jak sama říká, tyhle holky jsou hodně racionální, vnímají navzájem svoje potřeby, vycházejí si vstříc a vědí, kdy je třeba zmlknout.

Plánuje túry po horách, ale netuší, kolik kilometrů nachodí. „Na to máme Jitku, ta nám udělala itinerář, ale až na místě se dozvím, jak vypadá. Určitě ale budeme chodit každý den,“ říká Boudová. Chůzi propadla zejména během posledního roku. „Snažím se pohybovat pěšky i po Praze a miluji to. Denně ujdu pět kilometrů, a kdybych někdy vynechala, byla bych nesvá. Aspoň ráno se psy jdu, mám už svůj okruh.“

K tomu pravidelně cvičí. V pracovní dny chodí do fitness a v sobotu na kruhový trénink. Podle toho, jak má čas. Poslední tři měsíce ale trochu povolila ve svém úsilí a na její figuře je to prý znát. „Nejprve jsem měla premiéru, pak jsem někam odjela… Ale ono se to zase srovná, až se v září ke cvičení vrátím. Klientkám, které koučuji, často říkám: ‚Je úplně jedno, co budete dělat, hlavně dělejte něco‘. Často přijdou s tím, že by se rády hýbaly, ale v okolí není pilates ani jóga. Když není poblíž mého bydliště tohle nebo tamto, tak přece budu dělat něco jiného, jakýkoliv pohyb je dobrý. Hlavně je třeba nebýt líný,“ míní.

Sama se letos na ostrově Furteventura začala učit jezdit na surfu. „Nemůžu říct, že bych zaznamenala nějaký větší pokrok, to opravdu ne, ale rozhodla jsem se, že to nevzdám. Až tam zase pojedu, budu v tom pokračovat,“ říká odhodlaně. V rodině je zatím první, ani jeden z dospělých synů touhu sjíždět na prkně vlny nemá. A adoptovaná dcera Saša, která chce jít v Neliných šlépějích a být herečkou, taky zájem neprojevila.