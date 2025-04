Před pár dny nás opustila vaše kolegyně Anna Julie Slováčková. Spolu jste točily. Je pro vás teď složité učit se texty scén, ve kterých měla být?

Měly jsme točit příští týden. Dostala jsem dnes texty s jiným textem. Samozřejmě je to těžké, ale ona byla tak skvělá holka a byla se smrtí smířená a bavily jsme se o tom. Bavily jsme se o tom do hloubky a mně se fakt líbilo, jak k tomu přistupovala. Věřím, že jí se umíralo klidně a dobře.

Byla určitě pro mnoho dívek, které mají tuhle zákeřnou nemoc, velkým vzorem a nadějí. Tak bych jim jenom chtěla říct, že i když se to Aničce stalo, tak to byl její příběh. Ony mají jiný příběh a může to dopadnout úplně jinak, takže není potřeba propadat panice, že jim se to taky stane. I když samozřejmě nám se to lehce říká. Ale věřím tomu, že každý člověk má jiný příběh a že jeho niť začátku a konce je různě dlouhá. Koneckonců to docela hezky souvisí s touto výstavou, protože Egypťané měli na smrt velmi zajímavý názor a věřili, že ten pravý život začíná po smrti.

Nela Boudová a Anna Julie Slováčková v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2

Předala vám Anička něco svou optikou, kterou viděla život a to svoje bytí?

Určitě. My jsme na natáčení Ordinace v růžové zahradě měly opravdu nesmírný humor. Přestože jí nebylo dobře, dokázala do poslední chvíle být optimistická, radovat se s námi. Byla to prostě skvělá holka. Já jsem ji poznala, když jsme dělali Roztančené divadlo asi před šesti lety, takže jsme spolu tančily, podporovaly jsme se a byla prostě autentická. Mně se na ní líbilo, že byla opravdová a zároveň byla hluboká, prdlá. A to mám vždycky ráda, když holky mají hodně vrstev.

Změňme téma. Na výstavě Tutanchamon jsme si vyslechli besedu lékařky Moniky Arenbergerové na téma krásy ve starém Egyptě. Vzala byste si nějaké beauty tipy od Kleopatry ještě v dnešní době?

Přijde mi to naprosto úžasné, protože ona používala ty nejlepší věci, co se vlastně používají dnes. Růžový olej, dokonce olivový olej, používala speciální linky, které chránily před slunečním svitem. Všechno, co paní doktorka říkala, bylo nesmírně zajímavé. Mně se samozřejmě líbí, že všechno bylo přírodní, zdravé bez chemie.

Tkví podle vás tajemství pomalejšího stárnutí v naprosto perfektní hydrataci pleti i těla?

Určitě je hydratace velmi důležitá. Také dennodenní péče a moc se nepozorovat, no. Protože když se člověk moc pozoruje, tak vidí pak všechno a začne z toho magořit. Takže je dobré si uvědomit, co je důležité v životě, mít nějak srovnané hodnoty. A prostě stáří k životu patří, stejně tak jako k němu patří smrt.

Když diváci zavřou oči a slyší váš hlas, tak si ho spojí zejména s Julií Robertsovou. Jak si podle vás stojí český dabing v roce 2025?

To moc netuším, protože já už moc nedabuju. Ale slyším dobrý a špatný dabing. Takže je to velmi individuální podle toho, jak k tomu daný režisér přistupuje. Ale jsem v dabingové komisi Františka Filipovského, takže tam slyším výborné dabingy. A musím říct, že stále je za mě nejlepší dabing z České televize.

Když přijde někdo s filmem Julie Robertsové, cítíte trošičku povinnost ji namluvit? S tím, že přece nemůžete dopustit, že by jí přeobsadili hlas?

No, to nezáleží na mě. Ale většinou se to neděje. Většinou to dabuju já a mám vždycky radost, že ji můžu sledovat jak stárne, vyvíjí se, jaké dělá role. Je to hezké.

Působíte i v divadle. Kde bychom vás mohli vidět naživo?

Ráda bych vás pozvala třeba do Divadla Na Fidlovačce na představení Věštkyně, Komorního divadla Kalich na úžasnou komedii s Alešem Hámou v hlavní roli Můj nejlepší kamarád nebo do divadla Palace na Hledám ženu, nástup ihned a na spoustu dalších představení.