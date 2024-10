Věnuji se koučování, mám kurzy i na Bali, říká herečka Nela Boudová

„Udělala jsem si tříletý kurz a dva roky mám svoji praxi,“ říká Boudová o svém koučování s tím, že ji vyhledávají především ženy v jejím věku.

„Ženy jsou emotivní stvoření, a proto potřebují podporu,“ myslí si. Sama o sobě říká, že je hodně zrychlená. „Já bych se potřebovala zpomalit, protože vím, že když jsem zrychlená – a to někdy jsem – tak dělám chyby,“ svěřuje. „Životní rytmus mám myslím dobrý, ale někdy nejsem v přítomnosti tak, jak bych chtěla být.“

Nejraději je neustále v pohybu a na cestách. „Mě cestování velmi baví a naplňuje, zvlášť když to ještě spojím s koučováním. Mám koučovací kurzy na Bali,“ vysvětlila. „Když tam odjedeš, dokážeš se na svůj život podívat z hodně velké dálky. A máš čas dojít k nějakému uvědomění, které se tam dělá lépe, než když jsi v každodenním stresu,“ míní herečka, která si poté, co její dva synové dospěli, odstěhovali se a začali žít vlastní život, vzala do pěstounské péče dvanáctiletou holčičku Sašu. „Dřív to byl cvrkot, a právě proto si to teď užívám,“ říká.

Aktuálně ji diváci mohou vidět na Fidlovačce v hlavní roli divadelní hry Věštkyně. „Je to hra o starší herečce, která nemá role, a tak jí manžel vymyslí, že by mohla věštit v televizi,“ přibližuje Boudová zápletku bláznivé komedie.