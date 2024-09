Tady se přání plní. Nela Boudová našla v Kalábrii kouzelný kostel

Obě knihy Blanky Malé jsou bestsellery. Mimo jiné inspirují ženy k tomu, aby vzaly život do svých rukou. Nelu Boudovou vyzvali, aby se stala kmotrou té druhé – Srdce nemá vrásky. V té době autorku ještě neznala a trošku se zdráhala nabídku přijmout.

„Zpočátku jsem si říkala, že asi půjde o nějaký povrchní ženský románek. Nebyla jsem z té nabídky úplně nadšená. Ale přečetla jsem si Blančinu předchozí knížku Láska ve špičce italské boty a přišlo mi to tak hezké, milé a hlavně důležité vyprávění, že jsem řekla ano. Když člověk ví, že všechno, co tam Blanka popisuje, je pravda... Oceňuji hlavně její pozitivní přístup k životu, který by mohl ovlivnit i její čtenářky, aby se nebály udělat v životě určitá rozhodnutí, byť se jejich okolí mohou zdát jako naprosto nesmyslná,“ říká Boudová.

Blanka Malá a Nela Boudová (2024)

Blanka Malá opustila prestižní post rozhlasové moderátorky v Česku a začala si plnit své sny. V Itálii chtěla žít odjakživa, léta se učila jazyk a na jedné ze svých dovolených v Kalábrii, vhodila do schránky v tamním kostelíčku lísteček s přáním, aby tam mohl žít natrvalo. A začaly se dít věci. Po několika nevydařených manželstvích se nahodile seznámila s o sedmnáct let mladším Italem Agostinem, se kterým dnes žije už třetím rokem v Kalábrii.

„Moje maminka tu knížku četla a říkala, tam to musí být tak krásné, já bych tak chtěla vidět ten kostelíček, kam ženy vhazují svoje přáníčka... Tak jsem zavolala Blance a s mámou a mojí kamarádkou Dagmarkou, která mluví dobře italsky, jsme se vypravily do Kalábrie. Ubytovaly jsme se v hotelu a každý den si dělaly výlety. A samozřejmě jsme byly i v tom kostelíku v městečku Tropea, kam jsme všechny vhodily do schránky svoje přání,“ říká Boudová. Po čem touží její jedenaosmdesátiletá stále ještě vitální maminka netuší, ale věří, že se její přání týkalo rodiny i jejího osobního života, to její bylo prý soukromého charakteru.

„Každý vztah s mladším partnerem má nějaká úskalí. Taková žena o sobě často pochybuje, má z toho strach, ale když je postavený na opravdových hodnotách, má dobré základy, což se časem projeví, může vydržet. A jak jsem pozorovala Blanku s Agostinem, tam je opravdu velké vzájemné porozumění,“ dává Nela svojí kamarádce naději. Ta je ovšem smířená i s opačnou variantou. „I kdyby to mělo být jenom pár let, stojí mi to za to,“ tvrdí Blanka.

Každopádně Kalábrie nyní zažívá „nájezdy“ žen, které by rády kráčely v jejich stopách. Chodí po pláži, kde Agostino poprvé potkal a oslovil Blanku Malou a do bílého kostelíka na pískovcové skále v Tropee. Kalábrie ale nabízí mnohem víc. „Absolutně chápu, proč se do ní Blanka zamilovala. Je to chudý kraj, Kalábrijci jsou především zemědělci a jejich produkty chutnají opravdu neskutečně. A má fascinující přírodu. Působilo to tam na mě velice zdravě a nezkaženě. A jejich moře je považováno za jedno nejčistších vůbec. Určitě se tam vrátím,“ plánuje si Nela.

Kostel Santurario di Santa Maria dell´Isola v italské Tropee a Blanka Malá (2024)

Vzhledem k tomu, že obě knížky Blanky Malé jsou doplněny italskými recepty, začala si herečka doma i vařit jako Kalábrijci. Sama má na svém kontě taky pár knih. Jsou určeny dětem.

„Svoji třetí knížku jsem psala přímo pro Sašenku. Tenkrát jsem si ji vzala do pěstounské péče a protože musela nosit okluzor, který ji trápil, napsala jsem příběh o holčičce s podobným problémem. Původně se knížka měla jmenovat Saša a její cesta od Chmury, ale ona se tomu bránila, tak se jmenuje Bětka a její cesta od Chmury. Předchozí knížky O víle Voněnce a Eliška a korálníčci, které jsem namluvila i jako audioknihy, Saša pořád poslouchala, tak si dnes říkám, že jsem je všechny v podstatě dělala pro ni,“ vysvětluje Nela, která má už dva dospělé vlastní syny.

Dcera jako jediná chce ale kráčet v jejich šlépějích. V březnu ji čekají talentové zkoušky na konzervatoř. Nela Boudová hraje nově v Ordinaci v růžové zahradě a taky v komedii Věštkyně, s níž jezdí po republice. Jejím autorem je Tomáš Svoboda, který ji psal na zakázku pro krakovské divadlo. Jenomže téma, kdy stárnoucí herečka ve svém věšteckém televizním pořadu vyvolá papeže Jana Pavla II, nemělo v silně věřícím Polsku šanci na uvedení. Hrají tam ale jeho Srnky.