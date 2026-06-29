Aby dokázal, že rozkoš nesmí mít hranice, zvolil si Daniel Konečný umělecký pseudonym Dan Nekonečný. Začínal jako zpěvák, diváci si ho však budou pamatovat především jako showmana se zářivým úsměvem obklopeného žlutou barvou a aurou radosti.
Od Laury až po Hafananu
Rodák z jihomoravských Boskovic dokazoval celým svým životem, že hlavní je teď a tady. Narodil se 29. června 1966 a z extrovertního chlapce vyrostl v umělce, pro kterého konvence nepředstavovaly hranici, ale odrazový můstek k ještě větší svobodě uměleckého projevu. Po nedokončených studiích na DAMU se živil, jak se dalo, včetně povolání hrobníka. Jeho hudební styl však mnohem více ovlivnila účast v hudební skupině Laura a její tygři, která čerpala z jazzu i funku.
Ve své vlastní kapele Šum svistu, kterou založil v roce 1990, tuto inspiraci posunul ještě blíž ke stylu jihoamerických a afrických hudebních umělců. Jedním z nich byl i mosambický bavič Afric Simone, jehož skladbu Hafanana přezpíval Nekonečný do češtiny a stala se jedním z jeho největších hitů.
Mr. Samba King
V rytmu „latiny“ se nesla i jeho hudební vystoupení přejímající prvky jihoamerických karnevalů včetně pyrotechnických efektů a záplavy konfet. Dan Nekonečný svou image postavil na jásavém projevu, nakažlivém úsměvu, kanárkově žluté barvě, zlatých doplňcích a exotických vzorech. Na přehnané expresi i parodii sebe samého vytvořil vlastní estetiku, která se vymykala přijatelnému i představitelnému a stvořila nadčasový „Nekonečný“ fenomén, který přežil devadesátá léta, přelom milénia i fyzický odchod svého tvůrce.
Karneval místo pohřbu
Zatímco Mr. Samba je nesmrtelný, Daniel Konečný zemřel v březnu 2019 ve svém bytě v Řeporyjích. Jeho partnerka následně zveřejnila jako příčinu smrti infarkt myokardu. Ani jeho rozloučení s tímto světem však nesměl poznamenat smutek. Pohřeb provázely žluté květiny, péřové vějíře i pestrobarevný průvod blízkých a fanoušků, kteří s „králem rozkoše“ přišli rozloučit.