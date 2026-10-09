Souhlasil byste s tvrzením, že je tenis jedním z nejnáročnějších sportů? Stoprocentně. Je hodně těžký, protože oproti týmovým sportům vám na kurtu nikdo nepomůže. Hráč se musí rozhodovat a pomoct si sám. Nemá se za koho schovat, nemůže se nechat vystřídat nebo si vzít na jeden zápas volno. Nic takového v tenise neexistuje. Jak rád říkám – je to „nahatý“ sport. Stojíte tam přede všemi úplně odhalený a musíte bojovat. Nic jiného nezbývá.
Já si musel sám například zjistit, kdy letí letadlo do Londýna, musel jsem si zamluvit ubytování, a pokud nastaly změny v programu, řešil jsem je samostatně. Dnes u hráčů často vnímám, že ztrácejí kontakt s realitou.