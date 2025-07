Nejslavnější skandály Ozzyho Osbournea: Netopýr, holubice i pokus o vraždu

Některé věci se nedají dělat jenom napůl a heavy metal je jednou z nich.

Metaláka netvoří černé oblečení ani obojky se cvočky, ale jemná čistá duše ukrytá ve tvrdé muzice a ještě tvrdším a nečistém smyslu pro humor a tragiku života.

Můj otec vždycky říkal, že jednoho dne udělám něco velkého. „Mám z tebe dobrý pocit, Johne Michaele Osbourne,“ řekl mi, když měl v sobě pár piv. „Buď uděláš něco velmi výjimečného, nebo skončíš ve vězení.“ Ozzy Osbourne

Jak asi může vypadat nebeský život metalového démona, který byl více než deset let zpěvákem a hlavní tváří skupiny Black Sabbath? Pokud je ve stejném nebi jako netopýři a holubice, tak nejspíš připomíná pěkně pekelný sabat.

Co má společného Ozzy Osbourne s netopýry?

Možná si to mladší generace už nepamatuje, ale kauza netopýr patřila k nejvíce propíraným skandálům, kterými na sebe Ozzy rád poutal pozornost. Přitom celá záležitost byla jenom souhrou nepříjemných náhod a nedorozumění.

Během vystoupení v Iowě 20. ledna 1982 totiž hodil sedmnáctiletý chlapec na pódium předmět připomínající tělo netopýra. Kdo nikdy nežil v hlavě metaláka v ajfru, asi nepochopí jednání zpěváka, který v té chvíli netopýra sebral a kousl do něj (podle některých mu měl dokonce ukousnout hlavu, ale to je nejspíš kreativita lidové představivosti). Podle pozdějších vysvětlení se v první chvíli domníval, že netopýr je gumový. Už vůbec si nedovedeme představit, co se v jeho hlavě odehrávalo, když mu chuťové pohárky oznámily, že se asi spletl. Netopýr byl podle všeho skutečný.

Živý, nebo mrtvý?

Kromě všeobecného pohoršení, které rockery celkem baví, se objevilo obvinění, že šlo o týrání zvířat, a to už je tvrdší kafe i pro heavy metaláky. Ačkoli poprava kovovým nožem gilotiny měla v minulosti představovat rychlý a humánní způsob smrti, nejsou metalové čelisti adekvátním substituentem. Podle Marka Neala, který situaci zavinil, byl netopýr ve chvíli incidentu už mrtvý. Ještě po roce 2000 se však objevovaly informace, že byl živý (například v časopise Rolling Stone).

Proč došlo k incidentu s netopýrem? Během turné s albem Diary of a Madman v roce 1982 Ozzy zapojil do show i vepřové a telecí vnitřnosti, které házel na diváky. To se mezi fanoušky rychle rozšířilo a začali mu to oplácet kusy masa a mrtvých zvířat.

Ozzy sám fámy přiživoval a při znovuvydání alba Diary of a Madman, neboli Deníček šílence, sám uvedl, že netopýr byl živý a dokonce ještě kousal. Rockera asi přešel humor, když musel být hospitalizován kvůli vzteklině.

Nakonec však ukázal nejen nadhled, ale i to, že je přes svou divokou image profesionál každým coulem. Zejména když k výročí kauzy v roce 2019 nabídl ve svém e-shopu plyšového netopýra s odnímatelnou hlavou. Prostě Ozzy...

Ozzy Osbourne koncertoval 6. června 2012 v pražské O2 areně.

Další skandály v životě Ozzyho Osbournea

Gastro průšvih s netopýrem rozhodně nebyl jediný úlet, kterým na sebe Ozzy upoutal. Pojďme se podívat na další zářezy v „deníčku šílence“:

1979 – Sex, drogy, metal, Ozzy

Celou jeho kariéru provázel alkohol a drogy a s nimi spojené excesy, které zasahovaly do práce, vystoupení i nahrávání desek. Ty nakonec vedly v roce 1979 i k jeho vyloučení z Black Sabath a následně velmi tíživé existenční situaci. Sice se hájil, že nepil víc než ostatní, ale jak víme, někdo pít umí a někdo ne.

1981 – Holubice míru

Turbulentní období po odchodu z kapely bylo poznamenáno hledáním další spolupráce, což bylo velmi složité vzhledem k jeho „holubičí povaze“. Během jednání s vydavateli CBS v Los Angeles měla Ozzyho budoucí žena Sharon a dcera manažera Black Sabbath vypustit v kanceláři živé holubice jako symbol míru. Bohužel Ozzy to pochopil po svém, nebo to nepochopil vůbec vzhledem ke stupni intoxikace, jednu z nich chytil a údajně jí ukousl hlavu, což v budoucnu zřejmě modelovalo i historku s netopýrem. Jak to bylo doopravdy, dnes vědí jen zúčastnění. K Ozzymu však od té doby zvířátka neodmyslitelně patří.

Ozzy Osbourne (2024)

1982 – Texas, ženské šaty a pomočený pomník

Během focení v Texasu byl v opilosti zatčen při močení na památník padlých v bitvě u Alama. Aby byl výjev ještě „ozáčtější“, měl na sobě v tu chvíli šaty své ženy. Další zatčení kvůli opilosti v přišlo v Memphisu v roce 1984.

1983 a 1984 – Za všechno může Ozzy

Na vrub jeho pověsti padla dokonce morální obvinění poté, co kanadský mladík zabil po poslechu Bark at the Moon vlastní matku a sourozence a teenagera z Kalifornie inspirovala píseň Suicide Solution k sebevraždě. Zpěvák byl sice stíhán za podněcování k sebevraždě, ale soud ho osvobodil.

1989 – Pokus o vraždu

Zřejmě nejdramatičtější incident se odehrál v roce 1989, když se měl opilý a zdrogovaný Ozzy po návratu z hudebního festivalu v Moskvě pokusit Sharon uškrtit. Kromě její důvěry ztratil na čas i svobodu, když nastoupil na půlroční léčení. Nakonec manželství se Sharon i problémy s alkoholem a drogami vydržely až do Ozzyho smrti. A to i přes sexuální skandál s kadeřnicí z roku 2016, který vedl i k dočasné manželské odluce.

Ozzy Osbourne s manželkou Sharon Ozzy Osbourne, jeho manželka Sharon a dcera Kelly (25. ledna 2014) Ozzy Osbourne s rodinou (prosinec 2023)

2002 – Ozzy a politika

Ozzy se se svými politickými názory nikdy netajil. Vzpomínal například na pozvání na večeři do Bílého domu v roce 2002, kam dorazil po třech lahvích vína. „Toho večera se ke mně nikdo ani nepřiblížil, protože jsem byl úplně na s*ačky. Ale Bushe jsem potkal, i Billa Clintona, potkal jsem je všechny. Jsou to divní lidé. Ale Hillary byla skvělá, opravdová dáma. U Bushe jsem nikdy nepochopil, o co mu jde. Asi tak úplně nečekal, že jeho prezidentování začne něčím na způsob 3. světové války. Musel to být pro něj kopanec do rozkroku, byl v úřadu asi pět minut a rovnou schytal 11. září.“

Zdá se, že „Princ temnot“ měl devět životů a magickou schopnost přežít sám sebe a své chování. Nejen celoživotní toxikaci organismu i gastronomické úlety, ale také těžkou pneumonii a vážná zranění z pádu v roce 2019. Tentýž rok mu byla diagnostikována Parkinsonova choroba. Fyzicky zemřel dva týdny po svém posledním koncertu 22. července 2025, jeho osobnost je však nesmrtelná a skutečně tak přežil sám sebe.