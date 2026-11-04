Nejmladší dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta od úterního soudního slyšení nepoužívá slavné příjmení svého otce. Vivienne Marcheline si nechala úředně změnit příjmení Jolie-Pitt na pouhé Jolie, informoval jako první americký server Page Six.
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O změnu jména požádala Vivienne Vrchní soud okresu Los Angeles jen osm dní po svých osmnáctých narozeninách, které oslavila 12. července. Příjmení zkrácené jen na to matčino však už používá třetím rokem. O změnu jména požádala už jako čtvrtá z celkem šesti dětí bývalého páru – tří nejstarších adoptovaných a tří biologických.
Vivienne, narozená v červenci 2008, je nejmladší dcerou a dvojčetem Knoxe Léona. Ten oficiálně stále nosí i otcovo jméno, i on jej však přestal používat – chybí například na jeho středoškolském vysvědčení. Jediným potomkem, který se k Bradu Pittovi stále hlásí, je druhý nejstarší adoptivní syn Pax Jolie-Pitt.
Úřední změna jména je ve Spojených státech pouhou formalitou, kterou však musí řešit soud. Jako první o ni požádala dcera Shiloh, žádost k soudu podala krátce po 18. narozeninách v květnu 2024. Od srpna 2024 se tak jmenuje Shiloh Nouvel Jolie. Byla prvním z dětí Angeliny Jolie a Brada Pitta, které změnu příjmení dokončilo oficiální právní cestou.
Angelina Jolie a Brad Pitt se sblížili při natáčení filmu Pan a paní Smithovi v roce 2004, kdy byl Pitt ještě ženatý s Jennifer Anistonovou. Stal se z nich jeden z nejsledovanějších hollywoodských párů, známý pod přezdívkou „Brangelina“. Společně vychovávali šest dětí – Maddoxe (* 2001), Paxe (* 2003), Zaharu (* 2005), Shiloh (* 2006) a dvojčata Knoxe a Vivienne (* 2008). V roce 2012 se zasnoubili a o dva roky později se vzali na svém francouzském panství Château Miraval.
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V září 2016 však Jolie po incidentu během letu soukromým letadlem požádala o rozvod; následovalo několik let sporů o děti, majetek i okolnosti rozpadu vztahu. Soud je prohlásil za právně svobodné už v roce 2019, samotné rozvodové vypořádání ale dokončili až na konci roku 2024.