Od virální fotky k druhé šanci. Co dnes dělá „nejkrásnější" zločinec Meeks

  9:37
Když v roce 2014 obletěla svět jeho policejní fotografie, nikdo nečekal, že se Jeremy Meeks (41) stane během pár měsíců hvězdou přehlídkových mol. Bývalý člen gangu byl tehdy zatčen za nelegální držení zbraně a účast na násilných činech, včetně ozbrojeného přepadení.
Jeremy Meeks na policejním snímku, který se stal senzací internetu. | foto: Profimedia.cz

Jeremy Meeks u soudu v červenci 2014
Jeremy Meeks v Los Angeles (21. září 2021)
Jeremy Meeks v Los Angeles (21. září 2021)
Jeremy Meeks na Lambertz Monday Night 2025 v Kolíně nad Rýnem (3. února 2025)
Fotografie z vazby ale okamžitě zaujala internet a modelingová agentura z Kalifornie Jeremymu Meeksovi nabídla smlouvu ještě dřív, než byl propuštěn z vězení.

Po propuštění v roce 2016 se rychle etabloval ve světě módy. Předváděl pro Philippa Pleina, účastnil se fashion weeků v New Yorku i Miláně a začal se pohybovat mezi celebritami. Velkou pozornost přitáhl i jeho vztah s Chloé Greenovou, miliardářskou dědičkou britského řetězce Topshop. Spolu mají syna Jaydena, narozeného v roce 2018.

Jeremy Meeks v Los Angeles na EBONY Power100 Gala (28. října 2022)

V posledních letech se kromě modelingu začal věnovat i společensky zaměřeným projektům. Spolupracuje s neziskovými organizacemi jako Us Dream Academy nebo Anti-Recidivism Coalition, které pomáhají mladým lidem z vyloučených komunit najít cestu z kruhu násilí, závislostí a vězení. Pravidelně navštěvuje věznice a polepšovny, kde mluví s mladými lidmi a snaží se je motivovat k nápravě.

V roce 2024 vydal autobiografii Model Citizen, kde otevřeně popisuje své dětství poznamenané násilím a drogami, život v gangu i šokující přerod v uznávanou tvář módního průmyslu. Kniha je částečně osobní výpovědí a částečně apelem na reformu amerického vězeňského systému.

I když už dnes není na přehlídkových molech tak často jako dřív, Meeks dál spolupracuje s módními značkami, navrhuje vlastní kolekce a využívá svůj příběh k osvětě. V médiích se o něm mluví jako o „nejkrásnějším“ zločinci světa, sám ale dává přednost jinému označení: muž, který dostal druhou šanci - a snaží se ji proměnit v něco smysluplného.

Jeremy Meeks na módní přehlídce v roce 2017:

