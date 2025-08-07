Od virální fotky k druhé šanci. Co dnes dělá „nejkrásnější“ zločinec Meeks

Fotografie z vazby ale okamžitě zaujala internet a modelingová agentura z Kalifornie Jeremymu Meeksovi nabídla smlouvu ještě dřív, než byl propuštěn z vězení.
Po propuštění v roce 2016 se rychle etabloval ve světě módy. Předváděl pro Philippa Pleina, účastnil se fashion weeků v New Yorku i Miláně a začal se pohybovat mezi celebritami. Velkou pozornost přitáhl i jeho vztah s Chloé Greenovou, miliardářskou dědičkou britského řetězce Topshop. Spolu mají syna Jaydena, narozeného v roce 2018.
V posledních letech se kromě modelingu začal věnovat i společensky zaměřeným projektům. Spolupracuje s neziskovými organizacemi jako Us Dream Academy nebo Anti-Recidivism Coalition, které pomáhají mladým lidem z vyloučených komunit najít cestu z kruhu násilí, závislostí a vězení. Pravidelně navštěvuje věznice a polepšovny, kde mluví s mladými lidmi a snaží se je motivovat k nápravě.
V roce 2024 vydal autobiografii Model Citizen, kde otevřeně popisuje své dětství poznamenané násilím a drogami, život v gangu i šokující přerod v uznávanou tvář módního průmyslu. Kniha je částečně osobní výpovědí a částečně apelem na reformu amerického vězeňského systému.
I když už dnes není na přehlídkových molech tak často jako dřív, Meeks dál spolupracuje s módními značkami, navrhuje vlastní kolekce a využívá svůj příběh k osvětě. V médiích se o něm mluví jako o „nejkrásnějším“ zločinci světa, sám ale dává přednost jinému označení: muž, který dostal druhou šanci - a snaží se ji proměnit v něco smysluplného.
Jeremy Meeks na módní přehlídce v roce 2017: