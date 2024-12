Nejkrásnější chalupy českých celebrit vybírá herečka Lucie Benešová

Postavila toho už hodně, naposledy se vrhla do stavění roubenky v Jizerských horách, která stojí nedaleko chalupy, v níž prožila dětství. Beneška sice není ještě zcela hotová, ale už se v ní dá pobývat a Lucie Benešová se rozhodla v ní zasednout ke štědrovečernímu stolu.

„Přijedou moji nejbližší, rodina, tak bych to chtěla udělat slavnostní,“ říká. Vařit bude pro deset až dvanáct lidí. Počet se každý rok mění, protože dvě z jejich dětí už mají svoje rodiny a na střídačku bývají buď u Lucie nebo v rodině svého partnera. „Děti jsou velké, tak mi pomůžou a taky budu mít k ruce babičky,“ nebojí se herečka většího počtu strávníků. Navíc před časem společně s manželem a dětmi absolvovala kurz vaření.

Lucie Benešová, Zlata Adamovská a Petr Štěpánek v pořadu My, chalupáři (2024)

Do Vánoc by svoji roubenku ale ráda ještě trošku vylepšila. Proto dává všem dveřím nový nátěr. Inspiroval ji k tomu pořad My, chalupáři, který točí se svým manželem Tomášem Matonohou pro TV Nova. „Všechny rady a znalosti, co během natáčení nasbírám, pak aplikuji na své chalupě. Od paní Olinky jsem se naučila patinovat, takže teď vytvářím na dveřích takový ten starý nátěr. To si koupíte obyčejné nové dveře a pak je zpatinujete, že vypadají padesát let staré,“ vypráví Benešová.

Manžel je do pořadu taky zapojený, má na starosti „okénko“ Zlaté české ručičky, nicméně kutilem není a nikdy nebyl. „Ale zase je dobré, že když vede tuhle rubriku, tak se může něčemu přiučit,“ usmívá se Benešová. K ničemu ho ale nutit nechce. „Tomáš má zase jiné přednosti. Od toho jsou lidi, kteří to umí a my si je rádi najmeme. Svůj k svému,“ říká.

Díky natáčení musela hodně omezit divadlo. Ale nelituje. „Baví mě to, hlavně to vymýšlení.“ Pořad totiž nabízí také tipy na výlety po okolí. „Jsme tam dobrá parta, všichni chalupáři,“ vypráví. A protože herečka už má pár návštěv za sebou, může srovnávat.

„Moc se mi líbila chalupa Zlaty Adamovské a Petra Štěpánka. Je nádherná. Má starého ducha, všechno je dobře zachovalé. Ondra Hejma má na Šumavě taky krásnou chalupu. Je ryzí chalupář, nic tam nezprznil. Všechno nechal, jak je a jenom lehce opravuje. Byla to radost být tam s ním. A překrásnou chalupu má i Otík Jirák,“ říká Lucie. Viděla i modernější stavby, ale coby staromilec tíhne ke klasickým chalupám a babičkovskému stylu.

Vánoční dárky má už pořešené. „Zrovna dneska jsem pro dcerku něco zařizovala na internetu. Po obchodech nechodím, nemám na to čas. Navíc děti většinou chtějí konkrétní věc, která se musí objednat. Ale nějaké překvápko pro ně taky mít budu,“ prozrazuje.

Všechny psaly Ježíškovi dopis, což vypadalo tak, že herečce přeposlaly odkazy z internetu. Ona sama se zatím nevyslovila. „Nějak jsem na sebe zapomněla, ale říkala jsem, ať za mě moc neutrácejí. Přednější jsou dárky dětem. A abychom se užili,“ usmívá se dvojnásobná babička.

Od syna Luciana, jehož otcem je herec Filip Blažek, účastník letošní StarDance, má jednu vnučku a od adoptované dcery Sáry druhou. Dceru Laru a syna Štěpána, přivedla na svět v manželství s Tomášem Matonohou.

Herečka začne točit i televizní seriál. V pokračování Zoo – Nové začátky na Primě bude hrát advokátku. „Svoji dějovou linku zatím neznám, ale budu tam v právnické skupině s Adélou Gondíkovou. Tu jsem si teď přizvala coby parťáka k natáčení vánočního dílu chalupářů,“ prozrazuje.

Silvestr je pro ni tak daleko, že nad ním zatím vůbec přemýšlí. „Když mi bylo osmnáct, tak jsem to prožívala, ale teď je mi šumák, jak ho prožiju. Tomáš jezdí s dětmi pravidelně lyžovat, tak buďto pojedu s nimi na hory, nebo budu s kamarádkami,“ přemýšlela nad oběma alternativami v obchodním centru Arkáda, kam přišla slavnostně otevřít novou kavárnu.

A s chalupařením zdaleka nekončí. Přála by si ještě statek. Už má vyhlédnutou jistou stodolu. „Vypadá to slibně, ale uvidíme, nemá smysl předbíhat. Ale až definitivně dokončím Benešku, tak bych si ještě něco zrekonstruovat zkusila,“ dodává.