Adam ze Zrádců přebírá velení. Jeho největší zbraň zároveň budí nedůvěru

Profesionální vyjednavač, který se roky pohyboval v prostředí únosů a krizových situací, umí naslouchat, pracovat s emocemi a přesvědčit druhou stranu.
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A v posledním díle Zrádců převzal iniciativu. Když se mezi hráči nahromadily lži o profesích a identitách, přišel s návrhem, aby všichni odkryli karty a řekli si pravdu.
Smysl jeho úvahy je jednoduchý: pokud věrní přestanou lhát o věcech, které nesouvisejí s jejich rolí ve hře, mělo by být snazší soustředit se na lež, která je pro hru skutečně důležitá.
„Můj proslov jasně signalizuje můj zájem pomoct věrným a zároveň myslím, že není přímo ohrožující zrádce. Tak proto jsem to udělal,“ vysvětlil u snídaně.
A měl úspěch. Štefan přiznal, že se znají s Barnabášem, Lukáš pak to, že není stavař, jak se do té doby prezentoval, ale kouč. „Pomáhám ženám budovat kvalitní partnerské vztahy,“ prozradil. Tím na sebe možná nechtěně připoutal pozornost, protože se také živí komunikací.
Ovšem Tomáše Adamova výzva nepřesvědčila. Ten podle svých slov ani na chvíli nezapochyboval, že musí dál tajit svou skutečnou profesi. „Ani na vteřinu by mě nenapadlo říct, že bych řekl, že jsem taky trochu lovec pašeráků aka lovec lidí,“ prozradil divákům.
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Podezření o Adamově roli jako zrádce
Adam ve Zrádcích působí jako neoficiální vůdce. A tak bylo nasnadě, že ho začnou spoluhráči podezírat, jestli sám nepatří mezi zrádce.
„Člověk si tady neustále musí pokládat otázku, proč tady ještě je a kdo se na něho nejvíc lepí. A čím dál tím víc mám v hlavě, že Adam by mohl být zrádce,“ překvapila diváky Zdíša. V prvním díle přitom sama Adama varovala před úkolem, který nakonec vedl k vyřazení prvního hráče.
„Já jsem nad tím přemýšlela, nad tím Adamem. Vem si, s jakými přichází teoriemi. Ten týpek je extrémně chytrej,“ svěřila se novinářka spoluhráči Tomášovi. Ten totiž také vnímá Adamovy profesní zkušenosti jako důvod k obezřetnosti. „Já tyhlety kluky znám, ty vyjednavače, oni to fakt uměj. Možná budu muset počkat ještě jeden dva dny, jestli budu ještě živej,“ plánuje jeho vyřazení u kulatého stolu.
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Ve Zrádcích může být člověk, který dokáže sjednotit skupinu, stejně užitečný jako nebezpečný. Čím přesvědčivěji Adam argumentuje a čím ochotněji ho ostatní následují, tím snadnější je zároveň položit otázku, zda je skutečně vede správným směrem, nebo pouze dokáže velmi dobře zařídit, aby šli směrem, který určil on.
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Kdo je Adam Dolník?
Adam Dolník je vyjednavač se zkušenostmi z řešení zahraničních únosů a pomoci rodinám rukojmích. O tom, jak hledá cestu k bezpečnému propuštění unesených, vyprávěl v mnoha rozhovorech pro iDNES.cz.
Dolník vyjednával o propuštění lidí držených kriminálními gangy, somálskými piráty i Islámským státem. Teroristické únosy však podle něj tvořily méně než jedno procento případů, které řešili. Většinou šlo o zločince usilující o výkupné.
Působí také jako lektor komunikace. Účastníky učí podle svých slov naslouchat na opravdu elitní úrovni. „Čili nejen slyšet, co člověk říká, ale taky jak to říká, co naopak neříká a co u toho cítí. Dál učíme, jak odolávat nátlaku, manipulaci, jak být asertivní a stanovovat hranice tak, abychom zároveň neničili vztah,“ popsal. Spoluhráči ve Zrádcích začínají pochybovat, jestli hraje tato jeho schopnost v jejich prospěch.